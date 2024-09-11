Какие сделки нельзя удостоверять простой электронной подписью

сделки, совершаемые в соответствии с требованиями закона «О государственных закупках»;

сделки, совершаемые в рамках создания, сопровождения, внедрения объектов информатизации, владельцем, которых является государство, а также негосударственных информационных систем, интегрируемых с информационной системой государственного органа;