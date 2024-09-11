Какие сделки нельзя удостоверять простой электронной подписью

Министр цифрового развития приказом от 2 сентября 2024 года утвердил перечень сделок, которые не подлежат удостоверению посредством простой электронной подписи, передаетKazpravda.kz.
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В перечень включили:
сделки, совершаемые в соответствии с требованиями закона «О государственных закупках»;
сделки, совершаемые в рамках создания, сопровождения, внедрения объектов информатизации, владельцем, которых является государство, а также негосударственных информационных систем, интегрируемых с информационной системой государственного органа;
сделки с субъектами квазигосударственного сектора;
сделки, связанные с выполнением государственных заданий;
сделки (договоры) по купле/продаже государственного имущества путем прямой адресной продажи;
сделки (договоры) по купле/продаже государственного имущества на конкурсе посредством двухэтапных процедур;
сделки в сфере оборота лекарственных препаратов, земельных отношений, деятельности оборонных предприятий и критической инфраструктуры.
Приказ вводится в действие с 21 сентября 2024 года.