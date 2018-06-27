Какие специалисты программы "Болашак" вкладывают пользу в экономику страны рассказали в МОН РК
Жанат Тукпиев
Реальную пользу в экономику Казахстана вносят выпускники программы "Болашак" по специальностям медицина и образование. Об этом на пресс-конференции в Правительстве РК сообщил вице-министр образования и науки РК Талгат Ешенкулов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На самом деле отдача очень высокая. В экономике страны работают много выпускников. 85 процентов работают в Астане и Алматы. Всего 15 процентов в регионах. Хорошо это или плохо покажет время. Другой вопрос, какой вклад они сегодня вносят?", – сказал Ешенкулов.
По его словам, есть прямые и косвенные результаты.
"К прямым можно отнести труд всех выпускников по направлениям медицина, образование. Они каждый день вкладывают свои знания. Ни для кого не секрет, что очень много выпускников медиков сегодня проводят сложные операции", – сообщил вице-министр.
В свою очередь президент АО "Центр международных программ" Жанболат Мелдешов добавил, что была привлечена команда Назарбаев Университета для проведения исследования.
"Порою очень сложно было оценить реальный вклад к деньгам. Один вложенный доллар в программу "Болашак" сколько дал возврата экономике? К примеру, по кардиохирургам – 32 человека обученные по данной программе на сегодня сделали 32 тысячи операции на сердце. В среднем, если они сэкономили по три тысячи долларов с каждой операции, то можно умножить и посчитать, что около 90 миллионов долларов сэкономлено. А в сфере медицины у нас работают порядка 5 процентов, то есть 470 человек", – подчеркнул Мелдешов.
В то же время, он отметил, что очень сложно оценить вклад оперных певцов, актеров, госслужащих.
"Они оплачивают небольшие налоги, но их вклад очевиден. Очевидна и эффективность программы "Болашак". В целом, Всемирный банк проводил исследование и пришел к выводу, что один доллар вложенный в образование приносит не менее 15 долларов в экономику", – заключил эксперт.