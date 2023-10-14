Какие страны поставляют в РК лекарства и медицинское оборудование?

Импорт медикаментов в республику вырос на 9% в натуральном выражении, однако уменьшился на 3% в деньгах, передает Kazpravda.kz со сслкой на Energyprom.kz

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За январь–август 2023 года в стране произвели фармацевтических продуктов на 96,3 млрд тг — на 8,3% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. ИПП — 94,7% (то есть наблюдался спад реальных объёмов выпуска на 5,3%).

В том числе производство основных фармацевтических продуктов составило 4 млрд тг (плюс 69,2% за год в деньгах), производство фармацевтических препаратов и медицинских материалов — 92,3 млрд тг (минус 10,1%).

В региональном разрезе наибольший объём выпуска продукции пришёлся на Шымкент: 29,7 млрд тг, минус 21,8% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская область (27,8 млрд тг, плюс 1,4% за год) и Алматы (17,3 млрд тг, плюс 27%).

По итогам января–июля текущего года в страну завезли 15,8 тыс. тонн медикаментов на сумму 791,8 млн долл. США. Рост импорта в натуральном выражении составил 8,8%, в денежном, напротив, было зафиксировано сокращение на 2,5%.

Из стран СНГ завезли 4,8 тыс. тонн медикаментов на сумму 72,1 млн долл. США. Здесь основной объём импорта в РК обеспечила Россия: 3,5 тыс. тонн — на 5,7% меньше, чем годом ранее. В тройку ключевых поставщиков лекарств в страну также вошли Беларусь и Украина*.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завёз 11,1 тыс. тонн медикаментов на сумму 719,7 млн долл. США. Здесь основным поставщиком для РК стал Китай: 2,3 тыс. тонн медикаментов — на 15,5% больше, чем в январе–июле прошлого года. В тройке лидеров также оказались Германия и Индия.

В сентябре текущего года цены на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру выросли на 12,4% за год.

В региональном разрезе набольшее годовое удорожание в секторе было отмечено в Акмолинской области: на 22,3%. В тройку антилидеров также попали Северо-Казахстанская область (плюс 20,3%) и Алматы (плюс 17,1%). Наименьший годовой рост цен наблюдался в Туркестанской области: на 5%.