Какие вузы получат стипендию президента Казахстана

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Министерство культуры и спорта РК подготовило приказ "О распределении стипендии президента Республики Казахстан между организациями высшего и (или) послевузовского образования на 2023 год". Документ размещен на сайте открытые НПА до 11 августа, передает Kazpravda.kz.

Согласно приказу выделено 24 президентских стипендии. Их распределят между следующими вузами:

Республиканское государственное учреждение "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан — 4 стипендии;

Республиканское государственное учреждение "Казахский национальный университет искусств" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан — 12 стипендий;

Республиканское государственное учреждение "Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан — 4 стипендии;

Некоммерческое акционерное общество "Международный университет туризма и гостеприимства" — 4 стипендии.