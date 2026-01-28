Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником – Днем органов по финансовому мониторингу. Он отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований в стране, успешно справляется с возложенными на него задачами.

– В целом, за такой короткий срок проделана большая работа, накоплен ценный опыт. Сегодня Агентство стало самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности. Это прямой результат вашего упорного труда и верности долгу. Выражаю благодарность всем сотрудникам ведомства. Однако сейчас не время для самоуспокоенности. Перед нами – высокие цели и масштабная работа. В эпоху стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта нам необходим принципиально новый подход к работе. Об этом я уже говорил в интервью газете Turkistan и на заседании Национального курултая, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности.

– Масштабное внедрение цифровых подходов и систем искусственного интеллекта в деятельность Агентства – это безотлагательная и крайне важная задача. Очевидно, что без этого эффективная работа невозможна. Сегодня противостояние между силовыми структурами и преступным миром перешло в технологическую плоскость. Преступники стали активно применять искусственный интеллект. Если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности. Чтобы идти в ногу со временем, мы обязаны действовать на опережение и принимать выверенные решения. Правоохранительные органы, опираясь на лучшие цифровые решения, своей систематической и активной деятельностью призваны обеспечить скорость и качество проводимых в стране преобразований. Это особенно важно в условиях масштабной экономической трансформации Казахстана, – отметил он.

Президент сообщил, что государство принимает все необходимые меры для обеспечения эффективной деятельности Агентства

– Расширен и укреплен кадровый состав, усилена материально-техническая база, решены многие социальные вопросы – от увеличения зарплаты до обеспечения жильем. Считаю, что в случае необходимости в структуру Агентства можно дополнительно ввести три генеральских должности. Это решение позволит повысить статус действительно лучших сотрудников, работающих в регионах. Остается только работать. Безусловно, определенные результаты достигнуты. Активно развивается международное сотрудничество. Страна успешно прошла проверку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force). С 2023 года Казахстан представляет интересы Евразийского региона в объединении финансовых разведок Группы «Эгмонт». Налажено конструктивное партнерство с 20 крупными криптобиржами. Впервые в Центральной Азии у нас создано подразделение по блокчейн-анализу «Криптон». В прошлом году разоблачено около двухсот компаний, незаконно обналичивающих деньги с общим оборотом свыше 500 миллиардов тенге. Ликвидировано более 80 организованных преступных группировок и свыше 100 финансовых пирамид. Все это, безусловно, содействует укреплению экономической безопасности страны, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что перед Агентством стоит ряд непростых задач, ему предстоит усиливать координацию своих действий с Генеральной прокуратурой, КНБ, другими правоохранительными органами, включая МВД.

– И все они должны отвечать взаимностью в адрес АФМ. Дублирование функций, нездоровая конкуренция, соперничество вредят государственным интересам. Это вдвойне опасно в нынешней ситуации стратегической неопределенности в мире. Нельзя давать повода нашим противникам, недоброжелателям для нанесения ущерба национальным интересам Казахстана. Часто говорю: «Независимость превыше всего». Об этом мы все и сотрудники АФМ должны думать всегда и везде. Каждый из вас, в первую очередь, должен быть ответственным гражданином и профессионалом своего дела. Ваш долг – хранить честь и быть верными присяге. Принцип «Закон и Порядок» – это не громкий лозунг, а руководство к действию, - говорит он.

Глава государства подчеркнул, что мы строим Справедливый, Безопасный, Сильный, Чистый и Передовой Казахстан. Страна вступила в решающий этап масштабных преобразований. Проводится Конституционная реформа, над которой в настоящее время активно работает специальная комиссия. На основе тщательного анализа всех предложений будет разработан проект поправок. Наши граждане, ознакомившись с данным проектом, примут окончательное решение на общенациональном референдуме.