Какие задачи поставил Президент перед АФМ

Президент
157

Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником – Днем органов по финансовому мониторингу. Он отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований в стране, успешно справляется с возложенными на него задачами.

– В целом, за такой короткий срок проделана большая работа, накоплен ценный опыт. Сегодня Агентство стало самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности. Это прямой результат вашего упорного труда и верности долгу. Выражаю благодарность всем сотрудникам ведомства. Однако сейчас не время для самоуспокоенности. Перед нами – высокие цели и масштабная работа. В эпоху стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта нам необходим принципиально новый подход к работе. Об этом я уже говорил в интервью газете Turkistan и на заседании Национального курултая, – заявил Глава государства. 

Касым-Жомарт Токаев отметил, что если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности.

– Масштабное внедрение цифровых подходов и систем искусственного интеллекта в деятельность Агентства – это безотлагательная и крайне важная задача. Очевидно, что без этого эффективная работа невозможна. Сегодня противостояние между силовыми структурами и преступным миром перешло в технологическую плоскость. Преступники стали активно применять искусственный интеллект. Если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности. Чтобы идти в ногу со временем, мы обязаны действовать на опережение и принимать выверенные решения. Правоохранительные органы, опираясь на лучшие цифровые решения, своей систематической и активной деятельностью призваны обеспечить скорость и качество проводимых в стране преобразований. Это особенно важно в условиях масштабной экономической трансформации Казахстана, – отметил он.

Президент сообщил, что государство принимает все необходимые меры для обеспечения эффективной деятельности Агентства

– Расширен и укреплен кадровый состав, усилена материально-техническая база, решены многие социальные вопросы – от увеличения зарплаты до обеспечения жильем. Считаю, что в случае необходимости в структуру Агентства можно дополнительно ввести три генеральских должности. Это решение позволит повысить статус действительно лучших сотрудников, работающих в регионах. Остается только работать. Безусловно, определенные результаты достигнуты. Активно развивается международное сотрудничество. Страна успешно прошла проверку Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force). С 2023 года Казахстан представляет интересы Евразийского региона в объединении финансовых разведок Группы «Эгмонт». Налажено конструктивное партнерство с 20 крупными криптобиржами. Впервые в Центральной Азии у нас создано подразделение по блокчейн-анализу «Криптон». В прошлом году разоблачено около двухсот компаний, незаконно обналичивающих деньги с общим оборотом свыше 500 миллиардов тенге. Ликвидировано более 80 организованных преступных группировок и свыше 100 финансовых пирамид. Все это, безусловно, содействует укреплению экономической безопасности страны, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что перед Агентством стоит ряд непростых задач, ему предстоит  усиливать координацию своих действий с Генеральной прокуратурой, КНБ, другими правоохранительными органами, включая МВД.

– И все они должны отвечать взаимностью в адрес АФМ. Дублирование функций, нездоровая конкуренция, соперничество вредят государственным интересам. Это вдвойне опасно в нынешней ситуации стратегической неопределенности в мире. Нельзя давать повода нашим противникам, недоброжелателям для нанесения ущерба национальным интересам Казахстана. Часто говорю: «Независимость превыше всего». Об этом мы все и сотрудники АФМ должны думать всегда и везде. Каждый из вас, в первую очередь, должен быть ответственным гражданином и профессионалом своего дела. Ваш долг – хранить честь и быть верными присяге. Принцип «Закон и Порядок» – это не громкий лозунг, а руководство к действию, - говорит он.

Глава государства подчеркнул, что мы строим Справедливый, Безопасный, Сильный, Чистый и Передовой Казахстан. Страна вступила в решающий этап масштабных преобразований. Проводится Конституционная реформа, над которой в настоящее время активно работает специальная комиссия. На основе тщательного анализа всех предложений будет разработан проект поправок. Наши граждане, ознакомившись с данным проектом, примут окончательное решение на общенациональном референдуме.

–  Таким образом, в нашей стране будет сформирована новая социально-политическая система. Будет продолжена интенсивная работа по поддержанию стабильности, улучшению инвестиционного климата и повышению благосостояния населения, – подытожил Президент. 

#АФМ #президент

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
В ОСА – новый президент
Сюрприз для гвардейца
Пожелаем удачи Елене!
Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии из Алматы
Расширяется сеть кадетских классов
Воспитание сказкой
Два золота из Стамбула
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Двусторонние отношения укрепляются
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
О доверии и понимании
Малыш получил шанс на жизнь
Нелегальные «подарки»
Долгострои экологии вредны
Обеспечить благополучие подрастающего поколения
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Реализуются системные меры по повышению прозрачности и доступности услуг
Как в Казахстане формируется культура ответственного участия в госзакупках
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Низкий поклон героям
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
Пространство открытого и ответственного диалога
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Театр нового формата
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Глава государства вручил группе сотрудников АФМ госнаграды
Президент возмутился действиям одного казахстанского банка
Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии из Алматы
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]