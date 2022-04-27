Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане

Несмотря на относительное затишье после недавних конъюнктурных всплесков, потребительская сфера столицы живет ожиданием новых межсезонных колебаний цен на рынке продовольствия, чему способствует лидерство Нур-Султана по росту дороговизны на продукты питания среди других городов республики.

Как было отмечено на онлайн-совещании в Правительстве по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, в целом по стране за прошедшую неделю цены на продукты питания выросли на 0,6%. В разрезе регионов наиболее высокая динамика ценового роста отмечается в городах Нур-Султане (0,9%) и Алматы (0,8%).

«Приливная волна» подорожания коснулась таких продуктов, как лук, который вырос в цене на 2,9%, капуста – на 2,8%, мясо птицы – на 2,5%, морковь – на 2,3%, сахар – на 1,5%. Безусловно, это отражается и на себестоимости производства многих видов пищевых изделий, включая сферу общепита.

Между тем за прошедшую неделю рейдовыми мероприятиями на местах было охвачено около 30,8 тыс. магазинов, расположенных на территории жилых массивов, или 73% объектов торговли. При этом выявлено более 230 нарушений по условиям торговых надбавок.

То есть торговля по-прежнему продолжает жить своими интересами, независимо от того, что предпринимают местные власти в целях недопущения роста цен на базовое продовольствие. И, как было отмечено в Правительстве, не во всех регионах, включая столицу, бизнес соблюдает условия по предельным нормам торговых наценок.

Так, на столичном коммунальном рынке «Шапагат», переданном с неких пор в частное управление, с наличием продуктов, казалось бы, все прекрасно. Дефицита нет – диапазон товарных предложений довольно широк. Однако при взгляде на ценники приходится сомневаться, что кто-то сильно здесь заботится о снижении цен.

Стоимость яиц в «Шапагате» у каждого производителя своя. Например, десяток яиц от птицефабрики «Казгер» предлагается по цене 500–570 тенге. Аналогичная продукция Аршалынских птицеводов идет по 450 тенге. Расклад цен по свежеохлажденному мясу птицы на прилавках коммунального рынка выглядит так: за кило окорочков и бедрышек торговцы просят 1 245 и 1 345 тенге соответственно, филе – 1 715, куриного фарша – 1 550 тенге за кило.