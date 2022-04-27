Экономика
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Нургалиев Досжан
корреспондент

Несмотря на относительное затишье после недавних конъюнктурных всплесков, потребительская сфера столицы живет ожиданием новых межсезонных колебаний цен на рынке продовольствия, чему способствует лидерство Нур-Султана по росту дороговизны на продукты питания среди других городов республики.

Как было отмечено на онлайн-совещании в Правительстве по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, в целом по стране за прошедшую неделю цены на продукты питания выросли на 0,6%. В разрезе регионов наиболее высокая динамика ценового роста отмечается в городах Нур-Султане (0,9%) и Алматы (0,8%).

«Приливная волна» подорожания коснулась таких продуктов, как лук, который вырос в цене на 2,9%, капуста – на 2,8%, мясо птицы – на 2,5%, морковь – на 2,3%, сахар – на 1,5%. Безусловно, это отражается и на себестоимости производства многих видов пищевых изделий, включая сферу общепита.

Между тем за прошедшую неделю рейдовыми мероприятиями на местах было охвачено около 30,8 тыс. магазинов, расположенных на территории жилых массивов, или 73% объектов торговли. При этом выявлено более 230 нарушений по условиям торговых надбавок.

То есть торговля по-прежнему продолжает жить своими интересами, независимо от того, что предпринимают местные власти в целях недопущения роста цен на базовое продовольствие. И, как было отмечено в Правительстве, не во всех регионах, включая столицу, бизнес соблюдает условия по предельным нормам торговых наценок.

Так, на столичном коммунальном рынке «Шапагат», переданном с неких пор в частное управление, с наличием продуктов, казалось бы, все прекрасно. Дефицита нет – диапазон товарных предложений довольно широк. Однако при взгляде на ценники приходится сомневаться, что кто-то сильно здесь заботится о снижении цен.

Стоимость яиц в «Шапагате» у каждого производителя своя. Например, десяток яиц от птицефабрики «Казгер» предлагается по цене 500–570 тенге. Аналогичная продукция Аршалынских птицеводов идет по 450 тенге. Расклад цен по свежеохлажденному мясу птицы на прилавках коммунального рынка выглядит так: за кило окорочков и бедрышек торговцы просят 1 245 и 1 345 тенге соответственно, филе – 1 715, куриного фарша – 1 550 тенге за кило.

На прилавках мясного отдела стоимость килограмма конины варьируется от 2 450 до 2 550 тенге, говядины – от 2 100 до 2 300 тенге. Цены на баранину по-прежнему космические – не подступиться, если ты не из той когорты сос­тоятельных граждан, чьи доходы позволяют покупать эту продукцию по цене 2 700 тенге за кило. Судя по нашему наблюдению, таких покупателей не густо, но видимо и не пусто, иначе в подобном мясном торге по заоблачным ценам не было бы никакого смысла.

Что касается муки и сахара, то недостатка в этих продуктах ни на этом, ни на других рынках столицы явно не наблюдается. В чем мы и убедились, пройдя по всем торговым точкам трех рынков – «Шапагат», «Асем» и «Сары-Арка».

В «Шапагате» мешок муки «Цес­на» (25 кг) отпускается в среднем по 6 500 тенге. Сахар отечественного производства продается как мешками по 25 и 50 кг, так и в более компактных упаковках. Стоимость одного мешка сахара (25 кг) от производителей Тараза составляет 13 тыс. тенге.

Между тем ажиотажный спрос, возникающий периодически на внутреннем рынке сахара, есть следствие нехватки сырья у перерабатывающих предприятий. Как известно, в этом плане сахарная промышленность республики все еще остается зависимой от внешних поставок.

В текущем году, согласно решению Совета ЕЭК, Казахстану дан «зеленый коридор» на ввоз до 350 тыс. тонн белого сахара и тростникового сырца по «нулевой» таможенной пошлине на импорт до конца августа 2022 года.

По словам главы МТИ РК Бахыта Султанова, сахар – социально значимый продукт, который влияет на ценообразование многих других изделий пищевой промышленности. Поэтому важно обеспечить меры стабилизации и снижения его стоимости для казахстанских потребителей, включая производителей кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

По данным Министерства сельского хозяйства РК, на сегодня запасы социально значимых продуктов в стране составляют порядка 643,5 тыс. тонн, в том числе сахара – около 30 тыс. тонн без учета текущих объемов продукции, производимых на сахарных заводах. Недостающие объемы покрываются за счет внешних поставок, в том числе из Индии.

В целом, как отмечают в региональной СПК, запасы продовольственных ресурсов стабфонда, а также поставки новых объемов продукции из регионов позволяют не допускать критических ценовых колебаний на столичном рынке.

Судя по нашим наблюдениям, цены на овощи в розничных сетях Нур-Султана пока еще относительно стабильны. В частности, морковь продается на рынке по 240 тенге за кило, лук – по 200, картофель – по 230 тенге. Немного выше этих пределов цена редьки – 400 тенге, свеклы – 350 тенге и тыквы – 550 тенге. Килограмм­ капусты стоит 350 тенге. Непомерно высока стоимость лишь свежих тепличных помидоров – 900 тенге за кило, а также огурцов – от 750 и выше.

По оценкам Минсельхоза, на сегодня в регионах общие запасы картофеля составляют 199 тыс. тонн, капусты – порядка 17,2 тыс. тонн, моркови – 43,1 тыс. тонн, лука – 23,1 тыс. тонн.

Как подчеркнул на совещании Премьер-министр Алихан Смаи­лов, регионам неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования по «оборотной схеме», тем не менее эта работа выполняется недостаточно активно. Он также отметил, что в преддверии нового аграрного сезона следует поспешить с заключением форвардных контрактов на поставку осенней сельхозпродукции.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами поручено на регулярной основе проводить обновление текущего баланса производства и потреб­ления, чтобы в оперативном порядке осуществлять прямые поставки сельхозпродукции для сдерживания рос­та цен.

 

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