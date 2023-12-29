Каким будет январь, рассказали синоптики

Консультативный прогноз погоды по Казахстану на январь 2024 года представило РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В январе погоду Казахстана часто будут определять Атлантические циклоны и связанные с ним атмосферные фронты: на большей части республики прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах – преимущественно в виде снега. По стране часто ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с.

С 3 января на северо-западе, севере, центре и на востоке Казахстана с затоком холодных воздушных масс прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха:

- на северо-западе, севере республики ночью от -3+2°С до -20-27°С, днем – от -3+2°С до -7-15°С;

- в центре и на востоке РК ночью от 0,-8°С до -20-28°С, днем – от 0,-5°С до -5-18°С.

Во второй половине первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется ослабление морозов: ночью до -5-15°С, днем до -3-8°С. В конце первой декады, в начале второй декады января с усилением поля повышенного давления вновь температура понизится ночью до -18-25°С.

В западных регионах страны в начале января ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3+5°С до 0,-10°С, днем – от -3+7°С до 0,-5°С, во второй половине – дальнейшее понижение ночью до -10-18°С, днем – до -3-10°С, лишь в конце первой декады потеплеет.

В южной половине республики волна холода ожидается менее интенсивной, прогнозируется колебание температурного фона ночью от -5+5°С до -3-15°С, днем – от +5+10°С до -8+3°С.

Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах января 2024 года на большей части Казахстана ожидаются частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться оттепелями, при которых учащаются прохождение циклонов и атмосферных фронтов и, как следствие, снегопады (в южной половине республики осадки), метели. А при смене воздушных масс наблюдаются гололедные явления, туманы.

Прогнозируется несколько волн тепла: в северной половине и на востоке РК температура ночью повысится до -3-13°С, днем – до -5+5°С; в южной половине и на западе – ночью до -5+5°С, днем – до +5+15°С.

С северо-западным вторжением антициклонов на территорию страны прогнозируются несколько волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится: в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока РК ночью до -22-30°С, днем – до -12-20°С; в южной половине и на западе – ночью до -13-23°С, днем – до -3-13°С.

Температурный фон в январе по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2°. Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части РК, больше нормы – в северо-западной половине страны, в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны.