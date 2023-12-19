Какое оборудование, используемое для производства наркотиков, взяли под спецконтроль

Постановлением правительства РК внесены изменения в перечень инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

До настоящего времени перечень предусматривал всего 3 наименования: оборудование для наполнения ампул, их запайки и прессования таблеток. Однако по международному законодательству и рекомендациям комиссии по наркотическим средствам ООН, а также из-за роста незаконного производства синтетических наркотиков принято решение дополнить перечень.

«К примеру, лабораторные реакторы, вакуумные насосы и магнитные мешалки были использованы преступной группой, организовавшей незаконное производство синтетических наркотиков в городе Алматы и Алматинской области. Воронка Бюхнера, высокоточные электронные весы и холодильник Либиха также были установлены при ликвидации нарколабораторий для производства синтетических наркотиков в Казахстане, – уточнили в МВД. – Таким образом перечень инструментов и оборудования, используемых для производства и изготовления наркотиков, дополнен еще 19 новыми наименованиями, такими как лабораторный реактор, вакуумный насос, магнитная мешалка, колбонагреватель, конденсаторы и другие».

За их незаконный оборот предусмотрена уголовная ответственность по статье «Незаконный оборот ядовитых веществ, а также оборудования, используемого для изготовления наркотиков».