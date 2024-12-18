Назван средний размер пенсии в Казахстане

В Минтруда и соцзащиты населения Казахстана рассказали, что на 1 декабря текущего года численность пенсионеров составляет 2 млн 428 тыс. человек, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2024 года составил 131 556 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 88 967 тенге, базовой пенсии – 42 589 тенге.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума. Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, как подчеркнули в Минтруда, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

«В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период», - сообщили в пресс-службе МТСЗН РК.

Отметим, что по состоянию на 1 ноября 2024 года численность пенсионеров составляла 2 млн 421 тыс. человек, а средний размер совокупной пенсии – 131 730 тенге (размер солидарной пенсии – 89 122 тенге, базовой пенсии – 42 608 тенге).