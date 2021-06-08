Какой была первая большая победа молодого политика Назарбаева

фото Дмитрия Кузьмичева



Почетная жительница Темиртау Нина Вахитова в прошлом работала бок о бок с Первым Президентом страны. В 70-е годы прошлого столетия она помогала Нурсултану Назарбаеву ставить на ноги молодой город металлургов – миниатюрную копию большого многонационального Казахстана. Ведь на строительство Магнитки приезжали люди из всех республик Советского Союза.– Познакомилась с Нурсултаном Абишевичем я в 1973 году в горкоме партии. Помню его строгий, серьезный взгляд, – рассказывает Нина Вахитова. – Но я по натуре человек общительный, поэтому не переживала насчет того, чтобы найти с ним общий язык. А еще поняла: он – человек слова. Если пообещает, то обязательно выполнит. Меня всегда поражало его умение смотреть вглубь проблемы и предвидеть будущее.Тогда Нина Вахитова была секретарем по идеологии Темиртауского горкома партии. Нурсултан Назарбаев возглавлял партком Карагандинского металлургического комбината, в котором еще недавно работал горновым.В тот период будущий Глава государства уже брал на себя огромную ответственность. Ведь он, по сути, стал вторым после директора человеком на огромном Карметкомбинате, где работали 30 тыс. человек. Нурсултану Назарбаеву приходилось заниматься планами выпуска чугуна и стали, вопросами ремонта и строительства цехов, снабжением, а также жилищными и семейными делами своего коллектива.Он работал на благо тех, с кем еще недавно стоял у доменной печи. Чтобы разобраться в проблемах, встречался с металлургами в цехах и спускался к горнякам в шахты. Не боялся высказывать мнение в кабинетах партийного руководства. При этом Нурсултан Назарбаев не замалчивал недостатки в работе Магнитки, а говорил о них и искал пути решения.А проблем было много, причем не столько производственных, сколько бытовых. В Темиртау не хватало жилья для строителей комбината и металлургов. Молодые семьи ютились в комнатах общежития. Был огромный дефицит мест в детских садах.Остро ощущалась нехватка поликлиник и врачей. Ведь Темиртауское медучилище готовило только средний медперсонал.Огромная проблема была и с организациями профессионального образования. В 1970-е годы в Темиртау металлургов готовило только одно ПТУ. Все это вызывало у населения недовольство.– Имелись проблемы и на комбинате, он не выполнял производственный план, – продолжает Нина Вахитова. – В ЦК КПСС были недовольны работой Магнитки, поэтому Нурсултана Абишевича вызвали однажды на секретариат в Москву. Конечно, я за него очень переживала. Почему? Потому что он человек смелый, за словом в карман не полезет. Но на секретариате Нурсултан Назарбаев все наши проблемы выложил четко и дипломатично.А потом в Темиртау начались позитивные изменения. Стали строиться детские сады, школы, училища и техникумы. Заложили фундамент стадиона «Металлург», плавательного бассейна и ледового дворца. Это была первая большая победа молодого политика Назарбаева.Сейчас в Темиртау с населением 180 тыс. человек живут представители более 20 национальностей. А в 1970-е годы их было куда больше. Ведь сюда приезжали молодые люди со всего СССР. Каждый хотел быть причастным к строительству одного из крупнейших металлургических заводов.Конечно, большое значение придавалось интернациональному воспитанию трудящихся. Эту работу возложили на плечи идеологических партработников, в числе которых была и Нина Вахитова. А секретарь парткома Карметкомбината Нурсултан Назарбаев помогал ей.– В те годы я была буквально привязана к комбинату, – вспоминает Нина Тимофеевна. – Нужно было формировать бригады, распределять по цехам, отправлять на обучение и переобучение. Представьте, встречались такие бригады, в которых из 11 человек были представители 7 национальностей. Казахи, русские, украинцы, белорусы, татары, немцы, греки, корейцы – все работали рука об руку и жили дружно.Чтобы перенять опыт интернационального воспитания, в Темиртау приезжали делегации из союзных республик и стран соцлагеря. Достижениями казахстанцев интересовались правительственные делегации из ГДР, Югославии и даже Кубы.– В 2019 году, когда Нурсултан Абишевич приезжал в Темиртау, я вспомнила этот эпизод из нашей трудовой биографии и сказала ему: «Вы, наверное, создали Ассамблею народа Казахстана, вспомнив о том, как мы здесь проводили работу с интернациональными коллективами!» Он посмотрел на меня, хитро улыбнулся и сказал: «А ты как думала?» Ассамблея народа Казахстана была создана Указом Первого Президента в 1995 году. Это консультативно-совещательный орган, который призван способствовать разработке и реализации государственной национальной политики. Сейчас Нурсултан Назарбаев является почетным Председателем АНК.– Треть населения нашей страны – представители различных этносов, – отмечал Елбасы, выступая в 2020 году на заседании Совета АНК. – Их вклад в достижения Казахстана известен всем, и мы должны наращивать этот потенциал. С одной стороны, созданы все необходимые условия для сохранения и развития традиций, языков, культуры этих этносов. С другой стороны, на этой основе нам нужно культивировать открытые, необособленные в своих культурно-языковых и социально-экономических нишах сообщества.Работа в Темиртау закалила характер Нурсултана Назарбаева и подарила бесценный опыт. Недаром город металлургов называют его трудовой родиной. В 1977 году начался его карьерный рост: Карагандинский обком партии, ЦК Компартии Казахстана, Совет министров. А в 1989-м, после избрания первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, на долю политика выпало новое серьезное испытание. Он отправился в Караганду на переговоры с бастующими шахтерами.Горняки были настроены решительно. Они составили солидный, из 46 пунктов, список требований. Шахтеры требовали погашения долгов по зарплате, экономической самостоятельности для шахт, запрещения кооперативов, улучшения ситуации со снабжением продовольствием, приобретения автомашин для милиции и даже закрытия Семипалатинского ядерного полигона.Нурсултан Назарбаев понимал, что многие требования были невыполнимы, но несмотря на это, смог добиться завершения забастовки.– Раз уж мы с вами так разговариваем, надо говорить до конца! – обратился он к горнякам и этим вызвал их доверие. – В каком положении страна, вы знаете. Перестройка, демократизация, гласность – вот благодаря чему вы здесь находитесь, выражая свою волю. Могу откровенно сказать, что многие ваши требования справедливые…– Я думаю, выступая перед шахтерами, Нурсултан Абишевич понимал: скоро СССР рухнет, и Казахстан обретет независимость, – рассуждает Нина Вахитова. – Ему, как руководителю, было очень сложно строить новое государство. Нужно было проявить политическое предвидение и твердость характера.Нина Тимофеевна не исключает, что Нурсултан Назарбаев задумывался о независимости страны еще в то время, когда работал в Карагандинской области.– Как-то у нас проводилась конференция писателей стран Азии и Африки. Митинг устроили в листопрокатном цехе № 2 Карметкомбината, – вспоминает Нина Вахитова. – На нем выступал иностранный писатель, который сказал, что с такими сырьевыми ресурсами, которыми Казахстан обладает сегодня, страна лет через 5 может стать самостоятельным государством. Эти слова передали второму секретарю Карагандинского обкома партии Нурсултану Назарбаеву. Какой была его реакция, я не знаю. Но тогда никто и подумать не мог, что слова того писателя окажутся пророческими.Сейчас Нина Тимофеевна находится на заслуженном отдыхе, но продолжает следить за политической жизнью государства. Радуется достижениям и расстраивается, когда слышит, что казахстанцы покидают страну. Ведь она была одной из тех людей, которые строили и обустраивали наше многонациональное государство, пусть и в границах своего города.