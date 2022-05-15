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Общество
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре

Экс-министру обороны Казахстана Мурату Бектанову грозит лишение свободы до 15 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Бывший министр обороны Мурат Бектанов содержится под стражей с 22 февраля этого года.

«С 19 февраля 2022 года в отношении указанного лица Генеральной прокуратурой проводится досудебное расследование, действия подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан (превышение власти)», – проинформировали в Генеральной прокуратуре РК.

Согласно данной статье, превышение власти, совершенное в боевой обстановке, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В Генпрокуратуре добавили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Напомним, Указом Главы государства Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны Казахстана 19 января 2022 года. На данном посту он был менее полугода, заняв его 31 августа 2021 года.

19 февраля этого года Генеральной прокуратурой в отношении Бектанова было начато досудебное расследование по факту бездействия по службе – статья 452 Уголовного кодекса.

20 февраля он был задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления.

Ранее, 19 января, на совещании с руководящим составом министерства обороны Глава государства – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев резко раскритиковал экс-главу Минобороны Мурата Бектанова.

«Армия должна быть оплотом нашей Независимости и стоять на страже интересов государства. Во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», – заявил Верховный главнокомандующий.

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