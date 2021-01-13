Какую декларацию должны представлять госслужащие в 2021 году

2021 год станет началом первого этапа введения в стране всеобщего декларирования. В пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК разъяснили, какую декларацию должны представлять государственные служащие в текущем году, передает Kazpravda.kz
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"До введения всеобщего налогового декларирования государственные служащие, а также приравненные к ним и их супруги ежегодно представляли в органы государственных доходов декларации о доходах и имуществе по форме 230.00. Но требования по представлению декларации о доходах и имуществе (форма 230.00) прекращаются с 1 января 2021 года. Это связано с тем, что в 2021 году указанные лица должны будут представить декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00, указав при этом активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2020 года", – говорится в сообщении.
Декларация представляется по месту жительства (пребывания):
1) при представлении на бумажном носителе – не позднее 15 июля текущего года;
2) при представлении в электронном виде – не позднее 15 сентября текущего года.
"Необходимо учесть, что в случае получения в 2020 году имущественного дохода, дохода из источников за пределами Республики Казахстан и иных доходов, предусмотренных статьей 363 Налогового кодекса, указанные лица представляют декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00) в налоговый орган по месту нахождения (жительства). Срок представления данной декларации – не позднее 31 марта 2021 года. С 2022 года такие доходы будут указываться в декларации по форме 270.00. Если физическим лицом по ошибке представлена декларация по форме 230.00 за 2020 год, то такая декларация подлежит отзыву", – отметили в КГД.
Напомним, внедрение всеобщего декларирования в Казахстане будет проходить в четыре этапа.
На первом этапе (с 1 января 2021 года) обязаны декларироваться:
– лица, занимающие ответственную государственную должность, а также их супруги;
– лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, а также их супруги;
– лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" и законами РК "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".