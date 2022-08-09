Какую компенсацию за подключение газа могут получить жители Караганды и Темиртау

В Карагандинской области утвердили максимальный размер компенсации расходов за подключение к газовым сетям, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Жители Караганды могут получить из бюджета до 318 тысяч тенге (до 100 МРП), а темиртаусцы – до 413 тысяч тенге (до 130 МРП).

Такой пороговый уровень утвердили депутаты местных маслихатов. В других городах и районах материальную помощь не выплачивают. Распределительные сети от магистрального газопровода «Сарыарка» построены пока только в Караганде и Темиртау.

Компенсация от государства положена только социально незащищенным гражданам. К этой категории относятся пенсионеры, инвалиды, опекуны детей-сирот, ветераны боевых действий на территории других государств и многодетные семьи. Но есть одно условие. Средний доход на одного члена семьи не должен превышать 2,5 прожиточного минимума, что составляет чуть более 93 тысяч тенге.

За материальной помощью следует обращаться в городские отделы занятости и социальных программ после установки в доме газового оборудования. Окончательный размер выплаты зависит от понесенных затрат.

Отметим, что в Карагандинской области газовые сети подведены к почти 2 700 частным домам, а подключены всего 229 абонентов.