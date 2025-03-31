Министерство туризма и спорта РК представило расписание спортивных мероприятий на предстоящую неделю, передает Kazpravda.kz
31 марта–2 апреля: Чемпионат Республики Казахстан по гиревому спорту среди молодежи и юниоров.
В соревнованиях примут участие 130 спортсменов из 16 регионов Казахстана.
Место проведения: г. Астана.
1–7 апреля: Этап Кубка Европы по фристайл-акробатике.
В этапе кубка будут участвовать 3 спортсмена из Казахстана.
Место проведения: г. Айроло, Швейцария.
1–7 апреля: Кубок Республики Казахстан по грэпплингу UWW.
В соревнованиях будут участвовать 1 000 спортсменов из 20 регионов.
Место проведения: г. Астана.
1–8 апреля: Международный турнир «Poland Diving Cup» по прыжкам в воду.
Сборная Казахстана будет представлена 5 спортсменами.
Место проведения: г. Жешув, Польша.
1–11 апреля: Кубок мира по стендовой стрельбе.
За кубок будут соревноваться 9 казахстанцев.
Место проведения: г. Буэнос-Айрес, Аргентина.
3–7 апреля: 22 турнир Galeb Belgrade Trophy - Открытый чемпионат Сербии.
На турнире сборная Казахстана будет участвовать составом из 9 спортсменов.
Место проведения: г. Белград, Сербия.
5–6 апреля: Чемпионат Республики Казахстан по кёкушинкай каратэ-до.
250 спортсменов из 15 регионов примут участие в состязаниях.
Место проведения: г. Актобе.
5–6 апреля: Кубок Республики Казахстан по паратхеквондо.
Из 12 регионов приедут 49 спортсменов для участия в соревнованиях.
Место проведения: г. Шымкент.
5–7 апреля: II Кубок Азии по теңге ілу.
Участвуют более 20 спортсменов из 8 стран (Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Россия, Татарстан, Туркменистан, Узбекистан).