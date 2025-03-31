Министерство туризма и спорта РК представило расписание спортивных мероприятий на предстоящую неделю, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

31 марта–2 апреля: Чемпионат Республики Казахстан по гиревому спорту среди молодежи и юниоров.

В соревнованиях примут участие 130 спортсменов из 16 регионов Казахстана.

Место проведения: г. Астана.

1–7 апреля: Этап Кубка Европы по фристайл-акробатике.

В этапе кубка будут участвовать 3 спортсмена из Казахстана.

Место проведения: г. Айроло, Швейцария.

1–7 апреля: Кубок Республики Казахстан по грэпплингу UWW.

В соревнованиях будут участвовать 1 000 спортсменов из 20 регионов.

Место проведения: г. Астана.

1–8 апреля: Международный турнир «Poland Diving Cup» по прыжкам в воду.

Сборная Казахстана будет представлена 5 спортсменами.

Место проведения: г. Жешув, Польша.

1–11 апреля: Кубок мира по стендовой стрельбе.

За кубок будут соревноваться 9 казахстанцев.

Место проведения: г. Буэнос-Айрес, Аргентина.

3–7 апреля: 22 турнир Galeb Belgrade Trophy - Открытый чемпионат Сербии.

На турнире сборная Казахстана будет участвовать составом из 9 спортсменов.

Место проведения: г. Белград, Сербия.

5–6 апреля: Чемпионат Республики Казахстан по кёкушинкай каратэ-до.

250 спортсменов из 15 регионов примут участие в состязаниях.

Место проведения: г. Актобе.

5–6 апреля: Кубок Республики Казахстан по паратхеквондо.

Из 12 регионов приедут 49 спортсменов для участия в соревнованиях.

Место проведения: г. Шымкент.

5–7 апреля: II Кубок Азии по теңге ілу.

Участвуют более 20 спортсменов из 8 стран (Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Россия, Татарстан, Туркменистан, Узбекистан).