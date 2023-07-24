КамАЗ столкнулся с пригородным поездом в Жетысуской области
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Водитель большегруза стал виновником ДТП на железной дороге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании «Қазақстан темір жолы».
По информации КТЖ, 24 июля в 10:50 на железнодорожном переезде на участке Бесколь – Достык водитель автомашины «КамАЗ» спровоцировал столкновение с пригородным поездом.
Жертв и пострадавших нет.
Случай расследуется.
Нацкомпания призвала водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.