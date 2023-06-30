КамАЗ упал в подземную дорогу в Шымкенте: водитель в тяжелом состоянии
50
Спасатели Шымкента вызволили мужчину, зажатого в автомобиле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.
28 июня на пересечении Темирланского и Алматинского шоссе, на месте строительства подземной дороги перед рынком «Алаш» в Шымкенте, КамАЗ по неосторожности врезался в бетон.
В результате ДТП водитель 1989 года рождения оказался зажатым в автомобиле.
В 12:25 к нему на помощь выехали 16 сотрудников оперативно-спасательного отряда и пожарных частей.
Мужчину удалось вытащить из грузовика с помощью специального аварийно-спасательного оборудования.
Он в сознании, однако состояние тяжелое. Пострадавшего передали скорой помощи.