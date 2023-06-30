КамАЗ упал в подземную дорогу в Шымкенте: водитель в тяжелом состоянии

Спасатели Шымкента вызволили мужчину, зажатого в автомобиле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

28 июня на пересечении Темирланского и Алматинского шоссе, на месте строительства подземной дороги перед рынком «Алаш» в Шымкенте, КамАЗ по неосторожности врезался в бетон.

В результате ДТП водитель 1989 года рождения оказался зажатым в автомобиле.

В 12:25 к нему на помощь выехали 16 сотрудников оперативно-спасательного отряда и пожарных частей.

Мужчину удалось вытащить из грузовика с помощью специального аварийно-спасательного оборудования.

Он в сознании, однако состояние тяжелое. Пострадавшего передали скорой помощи.