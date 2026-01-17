Канада и Китай снизили взаимные тарифы

Экономика,Китай
12

Пекин и Оттава объявили о снижении взаимных тарифов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Пошлины на китайские электромобили уменьшатся почти в 16 раз – со 100 до 6%. Бывший премьер-министр Джастин Трюдо в своё время объяснил повышение тарифа угрозой отечественной промышленности.

Канада первоначально разрешит ввоз до 49 тысяч транспортных средств. Поднебесная в ответ снизит ставку с 85 до 15% на конопляное масло. До конца года список дополнят лобстеры, крабы и горох.

Эти соглашения откроют для канадских фермеров экспортные заказы на 3 миллиарда долларов. Ожидается, что новые меры помогут обеим странам восстановить объёмы торговли и открыть путь для новых инвестиций.
 

#Китай #тариф #торговля #Канада

