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Общество , В мире , COVID
Канада начнет принимать непривитых туристов

Запрет на въезд в Канаду не привитых от COVID-19 граждан отменят с 30 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Власти Канады собираются отменить запрет на въезд в страну не привитых от COVID-19 граждан с 30 сентября, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на правительственные источники.

В тот же день будут прекращены выборочные тесты прибывающих. Отмечается, что отмена коронавирусных запретов планируется, но еще не утверждена кабинетом министров.

Издание подчеркивает, что на смягчении правил международных поездок настаивали представители авиационной и туристической отраслей, утверждая, что такие меры отпугивают посетителей и уже не соответствуют требованиям многих других государств.

На данный момент въезд в Канаду разрешен путешественникам, привитым одной из одобренных в стране вакцин.

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