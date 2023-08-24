Канал нелегальной оптовой продажи вейпов ликвидировали в Алматы

Фото: Kazpravda.kz

Деятельность нелегальной оптовой продажи электронных сигарет (вейпов), в значительном размере пресечена алматинским департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу при координации прокуратуры города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

По данным ведомства, при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории южного мегаполиса установлены торговые и складские помещения по нелегальной оптовой продаже электронных сигарет.

Отмечается, что в ходе обыска обнаружено и изъято более 55 тыс. электронных сигарет на общую сумму свыше 80 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник заявил о необходимости немедленного запрета вейпов в Казахстане.

Согласно исследованиям Минздрава, популярность вейпов среди казахстанских школьников высока, поскольку дети по наивности полагают, что это безвредный продукт.

«Молодое поколение воспринимает вейп как модный аксессуар и уверено, что он не может быть ядом, поскольку на кассе продается рядом с жевательными резинками», – заявил на брифинге в СЦК Дудник.

По данным Минздрава, в 2018 году 14% мальчиков и 6% девочек в возрасте 13–15 лет пробовали устройства со специфичным паром – вейпы. В 2022 году эта цифра выросла: 17,6% мальчиков и 9,6% девочек уже курили электронные сигареты. Количество тех подростков, кто впервые попробовал их, увеличилось на 3,6%.

Санэпидслужба Казах­стана провела свое исследование вейпов и выяснила, что никотина в курительных смесях больше в 68–70 раз, чем в обычной сигарете. Более того, не до конца изучен химический состав ароматизаторов в вейпах.