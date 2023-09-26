Канал незаконной миграции через Казахстан в Европу выявил КНБ

Сотрудники Комитета национальной безопасности задержали в Алматы по подозрению в организации канала незаконной миграции и даче взятки двух граждан Казахстана и иностранца, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба КНБ РК

По версии следствия, они планировали переправлять нелегальных мигрантов через территорию Казахстана в страны Европы.

В КНБ отметили, что при обыске были обнаружены поддельные паспорта, а также оттиски дата-штампов пунктов пропуска ряда иностранных государств.

Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статьям 367 и 394 Уголовного кодекса, добавили в комитете.