Канат Бозумбаев о причинах крушения самолета: никаких официальных версий от азербайджанских и российских коллег мы не получали

«Журналистские догадки и исследования основаны на каких-то источниках правительств. Я каждые два часа созваниваюсь с коллегами из Азербайджана. Никто никаких версий нам еще не сказал. Официально мы никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали», - сказал он.

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал, когда начнут расшифровку черных ящиков. Он отметил, что сначала создается комиссия по расследованию авиакатастрофы. Данная комиссия принимает решение по черным ящикам, исходя из обстоятельств и всех данных.