Канат Бозумбаев о причинах крушения самолета: никаких официальных версий от азербайджанских и российских коллег мы не получали

На брифинге в Актау вице-премьер Канат Бозумбаев, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал публикацию зарубежных СМИ о причинах крушения самолета AZAL, передает Kazpravda.kz
«Журналистские догадки и исследования основаны на каких-то источниках правительств. Я каждые два часа созваниваюсь с коллегами из Азербайджана. Никто никаких версий нам еще не сказал. Официально мы никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали», - сказал он.
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал, когда начнут расшифровку черных ящиков. Он отметил, что сначала создается комиссия по расследованию авиакатастрофы. Данная комиссия принимает решение по черным ящикам, исходя из обстоятельств и всех данных.
«Есть алгоритм, стандарты – и все страны ими руководствуются. Сейчас идет процесс – собираются фрагменты, выстраиваются детали. Эксперты будут завтра, страна-производитель – Бразилия, сам авиаперевозчик. Когда все эти люди соберутся, они примут решения как расшифровывать. Такой алгоритм», — сообщил Талгат Ластаев.