Кандидатуры ректоров вузов рассмотрели на заседании комиссии

Фото: пресс-служба правительства

В состав данной комиссии входят депутаты Мажилиса, представители министерства науки и высшего образования, ассоциации вузов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и общественные деятели.

Как сообщила пресс-служба правительства, участникам представили новый проект положения о порядке избрания председателя правления-ректора организации высшего и послевузовского образования. В документе предусмотрены более высокие требования к кандидатам. Главная задача – повысить качественный уровень вузов через эффективный менеджмент.

Кандидат в ректоры должен иметь ученую степень, предпочтительно наличие ученых званий (профессор, доцент), опыт работы в руководящих должностях в сфере образования и науки не менее 5 лет, владеть свободно казахским, русским и предпочтительно английским языками, что является лишь частью основных критериев отбора. На заседании комиссии рассмотрены кандидаты в ректоры нескольких вузов.

В Карагандинский технический университет им. А. Сагынова единогласным решением членов комиссии рекомендована Сауле Сагынтаева. Второй кандидат вошел в кадровый резерв МНВО. Вуз готовит специалистов в сфере горного дела, геологии, геодезии и картографии, машиностроения, энергетики, транспорта, архитектуры и строительства.

Жетысуский университет им. Ильяса Жансугурова считается одним из основных региональных центров подготовки педагогических кадров. На место ректора претендовали также 3 кандидата. Большинством голосов рекомендовано назначить Ермека Бурибаева.

Рудненский индустриальный университет обучает специалистов по техническим наукам и технологии. Республиканская комиссия рассмотрела 3 кандидатов. Все представленные программы развития вуза получили высокую оценку. В итоге приняли решение дополнительно рассмотреть вопрос и перенести избрание ректора.