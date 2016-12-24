​«Канцона» из Швеции

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Марина ЛИТВИНОВА, Алматы

В Камерном зале Казахской государственной филармонии им. Жамбыла состоялся удивительный концерт, подаренный солистом этой филармонии Ашимом Унайбековым (скрипка) и лауреатом международных конкурсов Арманом Тлеубергеновым (фортепиано).

Почитатели таланта А. Унайбекова уже привыкли, что поч­ти в каждой его программе звучит незнакомое казах­станскому слушателю произведение. Возможно, это одна из особеннос­тей его творчес­кого кредо. Ведь еще с юношеских лет Ашима называют­ первопроходцем: музыкант любит открывать пуб­лике незнакомые или забытые имена и сочинения. Так, в июне нынешнего года в сопровождении Симфонического оркестра Государственной академичес­кой филармонии акимата Астаны состоялось первое в Казах­стане исполнение Концерта № 2 для скрипки с оркестром Д. Шостаковича. Декабрьская прог­рамма А. Унайбекова покорила слушателей новым отк­рытием – первым исполнением­ в Казахстане произведений Вильгельма Петерсона-Бергера, чья самобытная, романтически возвышенная музыка радовала слушателей в конце XIX – начале ХХ веков. Кстати, в 2017-м­­­ исполняется 150 лет со дня рождения композитора.

Чуткое к красоте сердце А. Унайбекова при встрече-знакомстве с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в Казахстане Христианом Камиллом уловило новое имя – Петерсон-Бергер. А когда он услышал его музыку и получил ноты, решение было принято: музыкальные сокровища нужно «доставить» в Казахстан из далекой скандинавской страны. Ведь они волшебным образом согревают души и наполняют их любовью.

Перед началом концерта выс­тупил Христиан Камилл, специаль­но приехавший из Астаны в Алматы на премьеру.

Музыка Петерсона-Бергера в первом отделении вечера переливалась всеми красками звуков, ритмов, образов его Сюи­ты для скрипки и фортепиано из 4 частей. Публику восхитили поэтичное «Посвящение», редкостная по красоте мелоса и «гитарного» аккомпанемента у скрипки «Серенада». Часть под названием «Колыбельная» заслуживает быть в сокровищнице лучших колыбельных напевов в мировом музыкальном искусстве. А темпераментный, зажигательный «Танец с факелами» опровергает устаревшее заблуждение о «холодности» шведского характера и природы.

Во II отделении прозвучала «Канцона» Петерсона-Бергера. Она вошла в сердце каждого слушателя – столько в ней было подлинного лиризма и красоты. Также была исполнена Третья соната норвежского музыкального волшебника – Эдварда Грига. Ее А. Унайбеков играл настолько проникновенно, что и драматическая насыщенность, и редкая одухотворенность каж­дой мыслефразы по внут­ренней силе интеллектуальной концентрированности были близки к настоящей симфонии для скрипки и фортепиано. Два инструмента, два замечательных музыканта – А. Унайбеков и А. Тлеубергенов выступили как подлинные единомышленники, тонко чувствующие музыку. На бис был великолепно исполнен знаменитый «Венгерский танец» № 7 И. Брамса в обработке Й. Йоахима.

Благодаря мастерству и таланту А. Унайбекова и А. Тлеу­бергенова, их бережному прочтению партитур Петерсона-Бергера мы еще раз поняли: никакие расстояния и скандинавские снежные метели не в силах удержать духовное притяжение культур. Прекрасная музыка всегда найдет своих слушателей и исполнителей.

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