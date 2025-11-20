Карагандинцы пересели на новые автобусы

Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Почти 200 новых автобусов приобрели в нынешнем году автопарки Карагандинской области. Сто из них уже колесят по дорогам Темиртау, 50 – по Караганде, а остальные возят пассажиров по пригородным маршрутам.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Почти все купленные автобусы – отечественного производства. Они собраны на заводе QazTehna в городе Сарани. Новый транспорт оснащен кондиционерами, видеокамерами, пандусами и имеет площадки для перевозки инвалидных и детских колясок. Кроме того, многие транспортные средства оборудованы автоматизированной системой безопасности вождения, которая отслеживает состояние и поведение водителя.

По данным управления пассажирского транспорта и автодорог, за пос­ледние три года было обновлено 97% автобусов, которые курсируют по областному центру, а также между Карагандой и городами-спутниками. Это стало возможным благодаря выплате субсидий на покрытие убытков перевозчиков из местного бюджета, а также лизинговой программе Фонда развития промышленности.

