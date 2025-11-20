Почти все купленные автобусы – отечественного производства. Они собраны на заводе QazTehna в городе Сарани. Новый транспорт оснащен кондиционерами, видеокамерами, пандусами и имеет площадки для перевозки инвалидных и детских колясок. Кроме того, многие транспортные средства оборудованы автоматизированной системой безопасности вождения, которая отслеживает состояние и поведение водителя.

По данным управления пассажирского транспорта и автодорог, за пос­ледние три года было обновлено 97% автобусов, которые курсируют по областному центру, а также между Карагандой и городами-спутниками. Это стало возможным благодаря выплате субсидий на покрытие убытков перевозчиков из местного бюджета, а также лизинговой программе Фонда развития промышленности.