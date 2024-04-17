Карагандинцы стали родителями для десяти приемных дочерей

В семье Соболевских приемным детям дарят любовь и заботу, которые они не получили от родных родителей.

фото из архива семьи Соболевских

– Бывают такие моменты, когда мне сложно спокойно уйти с работы домой. Хочется взять ребенка за руку и забрать его с собой, – говорит с дрожью в голосе воспитатель детского дома «Таңшолпан» и приемная мама десяти дочерей Татьяна Соболевская.

Они живут в трехкомнатной квартире на окраине города. Две из них занимают девочки, третья, то есть зал, отведена для родителей.

Отец большого семейства – Николай Соболевскийч– человек в городе известный. Он сотрудник МЧС. В прошлом году Николай Анатольевич участвовал в спасательной операции в Турции, где после землетрясения помогал вызволять людей из-под обломков разрушенных зданий. Дочери гордятся своим отцом.

– Мама у нас строгая, а папа – добрый! – заявляет Маруся.

– Он нам иногда разрешает то, что мама запрещает, – добавляет ее приемная сестра Настя.

Обе девочки и их названная сестренка Рима недавно вернулись из школы, они устраивают мини-экскурсию по своим комнатам. В одной из них стоит шкаф, маленький столик и кровать, на которой девочки спят вдвоем. Большую часть второй комнаты занимают две двухъярусные кровати. Их изготовили по индивидуальному заказу мамы Татьяны. Она попросила мастера, чтобы тот сделал спальные места уже, чем обычно. Иначе после установки мебели в детской оставалось бы очень мало свободного пространства.

На стенах висят фотографии в рамках. На них запечатлены счастливые лица приемных дочерей четы Соболевских, их родные уже взрослые дети и малютки-внуки. Надо сказать, что любви и заботы у наших героев Татьяны и Николая хватает на всех. До того как взять приемных детей, они воспитали своих – дочь Нинель и сыновей Кирилла и Дениса, которые уже создали свои семьи и живут отдельно.

А началась эта история, полная тревоги, сострадания и желания помочь, без малого 20 лет назад. Тогда Татьяна, учитель младших классов, устроилась работать в детский дом «Таңшолпан». Она даже получила дополнительное образование психолога, чтобы лучше понимать этих недолюбленных сирот.

– Ксюша стала моей первой приемной дочкой. Когда она попала в детский дом, ей было 13 лет, – вспоминает Татьяна Соболевская. – У этой девочки, как у большинства сирот, сложная судьба. Ее бабушка умерла, а родная мать не занималась воспитанием ребенка. Помню, какой тогда Ксюша была беспомощной. Она везде ходила за мной, как хвостик. Я понимала, что, если ее оставить без присмот­ра, она пропадет. Девочка была такая ведомая... Запросто могла связаться с плохой компанией. Поэтому я взяла ее в свою семью. К счастью, муж меня поддержал. Мне с ним очень повезло!

Ксения окончила школу, выу­чилась на медсестру и вышла замуж. Сейчас она воспитывает троих детей и работает в онкологическом центре. Связи с мамой приемная дочь не теряет. Приезжает в гости, звонит, просит совета по воспитанию малышей.

– Потом в нашей семье появились Карина, Алина и Маруся. Они все – мои воспитанницы из детского дома, – продолжает наша героиня. – После них я забрала из «Таңшолпан» Настю. Ей тогда было 14 лет. Я обратила на девочку внимание из-за ее суицидальных наклонностей. Понимаете, ее мать ушла к другому мужчине и оставила дочь у тети со стороны отца. Помню, меня Настя часто спрашивала: «Почему меня мама оставила? Почему с собой не взяла?» Для подростка это серьезная травма.

Еще две девочки попали в семью Соболевских, можно сказать, по протекции своих приемных сестер. Однажды они пришли из школы и передали отцу письмо от кареглазой подруги-сироты по имени Рима. В нем было всего несколько строчек: «Дядя Коля, уговорите, пожалуйста, маму Таню и меня забрать». И это сработало. Николай, недолго думая, сказал супруге: «Забирай Римку!» Татьяна в очередной раз поехала в управление образования, где оформила опеку над четырьмя воспитанницами. Тамошние сотрудницы на нее косо поглядывали, но карагандинку это не остановило.

– Рима – замечательная девчонка, – улыбается многодетная мама Татьяна. – Вот и Марусю я тоже забирать из детдома не планировала. Собиралась взять ее одноклассницу Алину. А Маша, узнав об этом, запротестовала и заявила: «Мама, вы ее берете, а меня нет! А я вас первее полюбила!»

Так в многодетной семье Соболевских появилось десять приемных дочерей разных возрастов и национальностей. Почему на воспитание берут только девочек? Ответ прост – из-за нехватки жилплощади. В квартире приемных родителей только две детские комнаты. Мальчику нужна отдельная, а ее нет. Надо сказать, что Соболевские пытались получить разрешение на пристройку к своей квартире, чтобы превратить ее в комнату для приемного сына.

– Мы обратились к юристу, разработали проект пристройки, собрали все документы, но оказалось, что в них не хватает одной подписи, – отмечает Татья­на Соболевская. – Много денег потратили. Но в итоге пришлось отложить это дело.

В приемной семье детей приу­чают к труду. Девочки делают уборку в квартире, помогают маме готовить обед и моют посуду. А летом они вместе с родителями работают на своем маленьком огородике, который сажают в палисаднике рядом с домом. Выращивают огурцы, помидоры, морковь, лук, укроп и петрушку. Для большой семьи это хорошее подспорье.

В свободное время, устроившись в кухне за чашкой чая, мама-педагог ведет с дочерьми доверительные беседы.

– В детском доме девочки, как правило, недолюбленные родителями, – рассуждает наша герои­ня. – К чему это часто приводит? К тому, что они кидаются в объятья первого встречного. Потом узнают, что беременны. А после родов их дети оказываются в Доме малютки. У сирот нет условий для нормальной жизни, им некуда приткнутся. Я постоянно разговариваю со своими девочками, объясняю, что нужно получить профессию, найти работу, крепко встать на ноги, а уже потом думать о соз­дании своей семьи. Мы с папой их всегда поддержим.

Ребенок должен воспитываться в семье. Ему необходимо чувствовать любовь матери, теплоту ее нежных рук. Для него важно знать, что рядом есть отец, который защитит от всех невзгод. В полной семье дети растут уверенными в себе, успешными и способными противостоять ударам судьбы. Поэтому сегодня Казах­стан­ стремится к тому, чтобы стать страной без сирот. Государство поощряет семьи, которые оформ­ляют опеку над ребятами из детских домов, ведь не зря говорят, что чужих детей не бывает.