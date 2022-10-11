Каракат Абден соответствует требованиям к кандидатам в президенты РК

Центральная избирательная комиссия Казахстана признала соответствующей выборному законодательству кандидатуру Каракат Абден, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ЦИК.

«Установить, что кандидат в президенты Республики Казахстан Абден Қарақат Жақсылыққызы соответствует предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» требованиям.

Выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в президенты», – говорится в постановлении ЦИК.

Согласно представленным сведениям, Қарақат Абден является гражданкой Республики Казахстан по рождению, проживает здесь последние 48 лет.

Имеет опыт работы на государственной службе 9 лет 1 месяц.

Согласно заключению лингвистической комиссии от 10 октября 2022 года, свободно владеет государственным языком.

Имеет высшее образование (произведена сверка с подлинником диплома).