Кардинально изменится конституционный строй, расширятся права и участие граждан

Конституционная реформа
Необходимость принятия новой Конституции Республики Казахстан обсуждалась на пятом заседании Комиссии по конституционной реформе, сообщает Kazpravda.kz 

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева сообщила, что новые поправки внесены в 77 статей Конституции, затронув практически все разделы, и обновив тем самым 84% текста Основного закона.

В своем докладе Имашева отметила, что проект предполагает принятие Преамбулы полностью в новой редакции, отражение обновленных общенациональных ценностей, миссии государства, исторического контекста и направлений дальнейшего развития страны. Также будут внесены изменения в названия и содержание четырех разделов: «Народный совет» и «Внесение изменений и дополнений в Конституцию».

«Существенно пересматриваются основы конституционного строя, меняется организация единой системы государственной власти с сохранением президентской формы правления. Будут расширены формы участия граждан в управлении делами государства, усилены гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина, повышена роль Конституционного Суда в обеспечении верховенства Конституции. Таким образом, речь идет не об отдельных поправках, а о глубокой конституционной модернизации, кардинально меняющей содержание и концептуальные подходы Основного закона», – сказала Имашева.

Она также напомнила о пункте 9 статьи 26 Закона «О правовых актах», отметив, что при изменении более половины нормативного акта, принимается его новая редакция. Исходя из этого, как было отмечено, новая Конституция отвечает современным требованиям, запросам общества и стратегическим целям развития государства, является документом, отражающим не только правовую основу, но и гражданские ценности и стратегический курс государства.

