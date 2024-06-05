Карин: В борьбе с лудоманией главное – системная работа всего общества

«Реализована еще одна инициатива президента Касым-Жомарта Токаева. Правительством принят Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании на 2024-2026 годы.

В своей Атырауской речи на третьем заседании Национального курултая Глава государства поручил выстроить системную работу по борьбе с лудоманией, принять Комплексный план и ускорить принятие соответствующего закона. Данный законопроект уже был рассмотрен Мажилисом в первом чтении. Мероприятия принятого Комплексного плана полностью синхронизированы с основными положениями законопроекта.

Проект Комплексного плана прошел широкое обсуждение в экспертных кругах, а также на площадке Совета по молодежной политике. План включает в себя 4 раздела, 28 мероприятий, ответственными за которые являются 15 центральных и 20 местных госорганов.

В борьбе с лудоманией главным является консолидированная, последовательная и системная работа госорганов, неправительственных организаций и всего общества», - отметил госсекретарь.