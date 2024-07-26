Каркаралинск готовится отметить юбилей

Что лучше: город или поселок?

Каркаралинск возник в центре Сарыарки в 1824 году в качестве военного укрепления Российской империи. Чуть позже оно стало казачьей станицей.

Спустя 45 лет Каркаралинск получил статус города. От Караганды до него не так уже и далеко – чуть больше 200 км на юго-восток. Первое, что притягивает взгляд туриста, подъезжаю­щего к населенному пункту, – живописные горы, покрытые темно-зеленым одеялом лесов. Кажется, будто попал в затерянную альпийскую деревню.

Неширокие улочки и особняки с красными, зелеными и серыми крышами не очень-то подходят под «городские стандарты». К слову, в Каркаралинске всего два пятиэтажных дома. И оба расположены возле центральной улицы, названной в честь первого космонавта-казаха Токтара Аубакирова. Хотите спросить: жил ли он здесь? Нет. Токтар Онгарбаевич родился в селе, которое находится неподалеку от городка.

Сейчас в Каркаралинске чуть более 9 000 жителей. Этого недостаточно для того, чтобы иметь статус города. По Закону «Об административно-территориальном устройстве РК» в городе должно быть более 10 тыс. человек. Поэтому время от времени возникают дискуссии о том, что следует сменить статус Каркаралинска, сделав его поселком.

– Так исторически сложилось, что Каркаралинск считается городом, – говорит аким Каркаралинского райо­на Адильжан Аргынов. – У каждого статуса есть свои преимущества. К примеру, если б мы были поселком, то смог­ли бы получать финансирование на ремонт дорог, сетей или объектов культуры по проекту «Ауыл – ел бесігі». Могли бы привлекать врачей, которых нам не хватает, и выдавать им подъемные пособия. Но и для малых городов есть программы развития. По ним мы благоустраиваем плотину, делаем реконструкцию дороги и строим инженерные сети. Думаю, если население будет расти, то у нас будет полное право оставаться городом.

У Каркаралинска большой туристический потенциал. Ежегодно сюда приезжают более 30 тыс. человек, чтобы полюбоваться на горы, подышать лесным воздухом и искупаться в озерах, окутанных легендами. Только вот автомобильную дорогу из Караганды в Каркаралинск ровной не назовешь. Асфальт здесь меняют участками, но полностью трассу никак не отремонтируют.

Сейчас идет работа на участке в 53 км. Подрядчик снял старый асфальт и теперь укладывает новый – в два слоя. Кроме того, в четырех местах дорогу раскопали и укладывают водопропускные трубы. Они нужны, поскольку весной трассу затапливает.

– Мы используем метод холодного ресайклинга, – рассказал корреспонденту «Казправды» главный инженер компании «Караганды жолдары» Айбек Султанбеков. – Он заключается в том, что старый асфальт смешивается с цементом и битумом, а потом укладывается на дорогу. Такой материал является достаточной прочным и гибким, он держит нагрузку и препятствует образованию трещин.

Весной предприниматели высказались за строительство железнодорожной ветки до Каркаралинска. Они считают, что так удастся увеличить поток туристов. Однако власти эту идею не разделяют. Путь до городка по железной дороге занимает около девяти часов. Кто будет брать билеты на поезд, если по асфальту можно доехать за три часа?

Подготовка к празднику

Скоро Каркаралинск отметит 200-летний юбилей. К этой дате в городе наводят красоту и порядок. К примеру, завершают реконструкцию плотины на горной речке Каркаралинке. Пока все шлюзы здесь закрыты, поэтому кажется, что воды очень мало. Однако когда створ поднимут, то ее хватит, чтобы образовать целое озеро.

Сейчас здешняя территория выглядит непрезентабельно. Она больше похожа на огромный котлован с кучами грунта. Но это лишь потому, что подрядчик расчищает и углубляет дно будущего водоема. Потом прилегающую территорию облагородят, обу­строив прогулочную зону и пляж. Он должен стать местом отдыха для местных жителей и туристов.

– Здесь мы установили навес, под которым будут лежаки, кабинку для переодевания, спасательную вышку. Пляж засыплем песком, который уже привезли с побережья Балхаша, – рассказывает руководитель райотдела ЖКХ Куандык Таласбаев. – Почему именно оттуда? Так предусмотрено проектом. Пусть люди в Каркаралинске чувствуют себя, будто отдыхают на Балхаше!

Еще один объект, который приводят в порядок, – городской стадион. От старого, возведенного 50 лет назад, здесь практически ничего не осталось. Подрядчик расширил футбольное поле, увеличил количество посадочных мест на трибунах и построил административное здание. В нем разместят раздевалки, душевые, тренажерный зал и кабинеты для тренеров. А под открытым небом оборудуют волейбольное и баскетбольное поля.

Рядом со стадионом находится Дом культуры имени Шолпан Жандарбековой. Его капитальный ремонт практически завершен. Снаружи здание осовременили, отделав витражным стеклом. Внутри обновили кабинеты для творческих кружков, гримерные и зрительный зал. Пол в холле и коридорах отделали белой мраморной плиткой с мозаичными панно.

– Правда, красиво? – спрашивает у корреспондента «Казправды» подрядчик. И с гордостью добавляет: «А ночью они светятся!»

Выйдя на улицу, замечаю пенсионерку, сидящую возле магазина с белым ведерком, полным земляники.

– Покупайте землянику! – обращается ко мне Гульзада-апа. – Вам за 1 500 тенге отдам! Это пос­леднее ведерко осталось. Мой сын ягоды в лесу собирает, а я их продаю.

Разговорились. Гульзада-апа рассказала, что переехала в Каркаралинск из села восемь лет назад. В городе ей нравится: тут свежий горный воздух и чистая вода. Кстати, на коммунальные проблемы пенсионерка не жалуется. Говорит, что если свет или воду отключают, то крайне редко.

Надо отметить, что вода в домах жителей Каркаралинска практически артезианская. Ее берут из скважин, пробуренных в горном ущелье. Однако их запасы иссякают. Поэтому сейчас строят новый водовод, который будет питать город из горной речки Жарлы.

На что посмотреть туристам?

Каркаралинск становится цент­ром притяжения туристов – и отечественных, и зарубежных. В городе есть много достопримечательностей, «пропитанных» легендами и историей XIX века. Самая известная из них – мечеть Кунанбая-кажи, построенная в 1849–1853 годах на деньги отца казахского поэта и просветителя Абая. В те времена он был старшим султаном Каркаралинского округа. Сейчас это деревянное двух­этажное здание с одним минаретом, который венчает полумесяц.

Мечеть реставрировали. Изначально это был сруб из тесаных бревен, которые позже облицевали досками. От него осталось лишь несколько бревен, из которых сложена крыша. В 1920 году, когда в край пришла советская власть, минарет разрушили. Мечеть использовали как административное здание, школу и даже склад. Сейчас она действует.

В Каркаралинске сохранились улочки с деревянными домами, окна и крыльца которых украшены резьбой и орнаментом. Один из них некогда принадлежал знаменитому татарскому купцу Хамиту Бекметеву. В его доме 173 года назад устроили той в честь открытия новой мечети. Это историческое событие описал Мухтар Ауэзов в своем романе «Путь Абая».

Дом купца Бекметева является историко-культурной ценностью и охраняется государством.

Украшает Каркаралинск и дом еще одного известного купеческого семейства – Рязанцевых. Он отличается тем, что сложен из красного кирпича.

Надо сказать, что братья Анд­рей и Петр Рязанцевы промышляли не только торговлей, но и строительством. История гласит, что однажды они отыскали мастера, который владел технологией производства красного кирпича. С его помощью дельцы соорудили печь, изготовили формы и начали выпускать стройматериалы. Сырьем стала глина, которую добывали недалеко от города.

Бизнес Рязанцевых разросся. Их кирпичи шли не только на строительство особняков богачей, но и гособъектов – казарм и больниц.

Есть в Каркаралинске краеведческий музей. В нем семь залов, в которых выставлены экс­понаты, рассказывающие об истории края с каменного века.

Куда интерес­нее – Музей природы. Он располагается на территории Каркаралинского национального парка. В деревянном здании, построенном 40 лет назад, два выставочных зала. К музею прилегает учас­ток земли в 80 га, где разводят лошадей Пржевальского, оленей, диких кабанов и буйволов. А еще здесь живут белорусские зубры. Их 20 лет назад сюда привезли из Беловежской пущи. Животные освоились на казахстанской земле и даже стали приносить потомство.

Красоты природного парка

Пожалуй, самая большая и интересная достопримечательность Каркаралинска – национальный природный парк. Он вплотную прилегает к городу и занимает территорию в 112 тыс. гектаров. Здесь находятся семь природных и исторических памятников, в числе которых загадочное озеро Шайтанколь, Кентские горы и развалины древнего буддийского храма Кызыл Кент. Но... обо всем по порядку.

Кентские горы невысокие, но считаются одними из самых древних. Они сложены из гигантских валунов, которые миллионы лет формировались из вулканической лавы. Склоны поросли хвойными деревьями. Из-за этого здешний воздух считается целебным.

Горы Каркаралинска считаются сакральным местом. Здесь в эпоху бронзы жили племена, которые принято считать представителями Бегазы-Дандыбаевской культуры. Археологи раскопали их поселение. Считается, что древние обитатели Кентских гор освоили плавку меди. Здесь обнаружено более сот­ни бронзовых артефактов: наконечники стрел, копья, ножи, молот и шило.

В живопис­ной горной долине можно увидеть развалины Кызыл Кент, которые одни считают остатками буддийского храма XVII века, а другие – дворцом, возведенным для дочери калмыцкого хана. Археологи склоняются к первой версии, поскольку во время раскопок были обнаружены предметы культового назначения.

Самое загадочное место зеленого оазиса – озеро Шайтанколь. Оно окаймлено полуразрушенными скалами. Возле водоема, по словам местных жителей, не водятся животные и не гнездятся птицы.

Озеро окутано легендами. Одна из них повествует о временах джунгарского нашествия. Шел неравный бой, и в отчаяньи казахские батыры обратились к богу с просьбой превратить тела убитых в камни. Он услышал их мольбы. Вдруг погибшие стали скалами, которые окружили врагов.

Матери казахских воинов, узнав, что их сыновья окаменели, начали горько плакать. Из их слез образовалось озеро Шайтанколь, в котором и утонули джунгары.

В Каркаралинске много живописных туристических мест, а скоро их станет еще больше: на территории рекреационной зоны «Бұғылы» в следующем году начнется строительство огромного туристического комп­лекса с этноаулом, канатной дорогой и горнолыжными трассами.