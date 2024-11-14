Картина мира Нагим-Бека Нурмухаммедова

Народный художник Казахской ССР, лауреат Государственной премии им. Ч. Валиханова, кандидат искусствоведения, ветеран Великой Отечественной войны – это все о Нагим-Беке Нурмухаммедове. Его вклад в изобразительное искусство Казахстана не ограничивается только живописью. Им написаны статьи о народном творчестве казахов, современном искусстве, изданы книги «Графика Казахской ССР», «Слава труду», «Искусство Казахстана», «Мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи», «Художники Казахстана – участники Великой Отечественной войны».

– Сотрудники Музея имени Кастеева смогли на столетие художника выставить 100 его работ, – говорит директор Павлодарского областного художественного музея Агертис Солтанбаев. – Здесь представлены произведения, которых я до этого ни разу не видел вживую. Например, «Выступление М. В. Фрунзе в Самарканде перед ополченцами» я видел только в учебнике, наверное, классе в четвертом. На самом деле это его дипломная работа. И какие живые образы! Сколько выписано деталей! Сразу видна школа, чувствуется монументальность. Исторические сюжеты сложно писать, а тут совсем молодой художник сумел своей дипломной работой заявить о себе так, что попал сразу в школьные учебники.

Необычайно многообразное творчество выдающегося мастера живописи – портреты, пейзажи, жанровые композиции – отражает художественную картину мира своего времени. Его богатая биография насыщена событиями: он участник Великой Отечественной войны, имеет награды, много путешествовал, вел активную общественную жизнь, писал книги по искусству. Во всем, что делал Нагим-Бек Нурмухаммедов, неизменно присутствует чувство любви к стране, своему народу, к его жизни и традициям.

Серия работ «На Казахстанской Магнитке» создана по впечатлениям от поездки в Темиртау в 1959 году. В степи прямо на глазах рос мощный металлургический комбинат и строился новый город Темиртау. Конечно, это впечатляло. Произведения Нурмухаммедова – это еще и рассказ о простых и замечательных людях, о неразрывной связи с землей, на которой они живут.

Особенно дорога была художнику серия работ, посвященная Военно-морскому флоту, – она является частью его биографии. С большим чувством он пишет портреты офицеров, прославленных флотоводцев.

– Каждый раз, встречаясь с его произведениями, по-новому открываешь для себя этого художника, – рассуждает куратор выставки Кульжазира Мукажанова. – 20 или 50 лет назад, может быть, к нему отношение было совсем другое. Сейчас, я думаю, для молодого поколения, и особенно для молодых художников, очень важно прийти и посмотреть эволюцию творчества Нагим-Бека Нурмухаммедова. Мы построили экспозицию таким образом, чтобы выделить 50-е годы. Работы отличаются, во-первых, реалистическим подходом. Художник тогда только окончил Академию художеств имени Репина, получил профессиональное академическое образование, и он во всем блеске показывает то, что умеет. Какие интересные решения он принимает в написании портретов! Образы предельно реалистичны, обладают неким эффектом притяжения: куда бы вы ни отошли, кажется, что взгляд изображенного на портрете будет смотреть именно на вас.

Портретный жанр занимает в творчестве Нурмухаммедова значительное место. Обширную галерею портретов людей самых разных профессий, в том числе известных деятелей культуры и искусства, отличает большая одухо­творенность. Автор стремился передать богатство духовной и интеллектуальной жизни своего героя.

Яркая страница в творчестве художника – его путешествия в зарубежные страны. Где бы он ни был – в Европе, Японии или Бразилии, Индии или Америке – отовсюду привозил живые наблюдения, яркие впечатления, которые затем воплощались в серии работ. Например, картины «Встреча на Копакабане», «Портрет актрисы Марии Делла Коста», «Мостильщик улиц», «Окраина Сан-Паулу» и другие, входящие в цикл «Бразилия». Подкупает прорисовкой тонких деталей «Тибетский лама» и «Портрет Ганди» из индийской серии, а также «Гора Фудзияма», «Хиросима», «Скульптор Хонго-Син с женой» из японской серии мастера. Суть творчества Нагим-Бека Нурмухаммедова можно выразить одним словом – убедительно. Ему веришь настолько, что, всматриваясь в этот мир его глазами, вдруг понимаешь, что перед тобой расстилается уже твоя, собственная, картина мироздания.