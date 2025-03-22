Картины путешествуют по миру

Изобразительное искусство
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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Галерея искусств Has Sanat представила передвижную выставку «Алтын ғасыр»

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В этом году уникальному проекту исполнилось 19 лет. Он дал возможность показать всему миру произведения наших художников, рассказать о нашей истории, магнетизме казахской степи, красоте казахских женщин и философии номадов. В 2006-м проект стартовал в Моск­ве в Центральном выставочном зале «Манеж». Затем экспозиция была представлена в Государственном музее искусства народов Востока и в Центральном доме художника на Крымском Валу. В июне 2007 года она продолжила мировое турне по столицам более десяти стран евразийского пространства.

– За прошедшее время передвижная выставка «Алтын ғасыр» побывала в более чем сорока городах мира, – говорит директор галереи Has Sanat Жанна Енсебаева. – Сегодня мы подготовили для зрителей 78 полотен различных направлений – от реализма, импрессионизма, авангарда, сюрреализма до новой рельефной живописи и этносимволизма. В работах казахстанских художников присутствует многообразие стилей и форм, синтез современного и традиционного, отображение национального и универсального.

Особое внимание зрителей вызвали работы Абдрашита Садыханова – культовой личности казахского изобразительного искусства. Он был примером для многих мастеров, продемонстрировав, насколько разными могут быть стили, цвета и насколько индивидуально искусство. Относившийся к поколению шес­тидесятников, он формировал национальные принципы художественной школы, разрушал стереотипы академических и идеологических канонов.

К примеру, в картине «Год Быка» при помощи белого цвета и холодного голубого оттенка он сумел преодолеть инерцию сознания и вырваться за пределы возможного, слагая собственную свободу, показывая полное отсутствие страха смерти через свое смирение и спокойствие.

Космические работы Бахыта Бапишева «Су самыр» и «Три инопланетянина» подчеркивают своеобразие его таланта и искренность богатого внутреннего мира. Он был первым художником, который открыл новое направление в живописи Казахстана, связанное с мистикой наскальной живописи и эстетикой шаманизма. Бахыт Бапишев воссоздал на своих полотнах завораживающий мир камней, застывший в ожидании перемен.

В неоднозначных и философских произведениях Ерболата Толепбая, которого искусствоведы называют казахским сюрреалистом, прослеживается тяга к осмыслению основ человеческой жизни и отношений. Контекст его произведений возникает через разработку таких традиционных тем, как Земля и люди Казах­стана, степь и город, народные праздники, любовь к человеку и ответственность за Родину.

Картины художников-пейзажистов Ерлана Айтуарова «Хан Тенгри», Мажита Байтенова «Табун» и «Бык» наполнены степной и горной красотой, которую они видят по-своему. Оба художника смогли найти особую красоту в разных географических точках нашей страны.

Произведения Андрея Ноды «За Вас», «Цветочница», «Яркая модель», «Клеопатра» радуют и вдохновляют зрителей неподдельной свежестью жизни. В них звучат мелодии весны, гармонии, согласия художника с разноликим и непредсказуемым миром.

– Интересны работы Болата Тургынбая. В его поэтических пространствах живут забавные и милые персонажи, пришедшие то ли из сказок «Тысяча и одной ночи», то ли из среднеазиатских миниатюр, то ли из лубочных книжек. Цветовая гамма подсказана ему природными сочетаниями, колоритом восточных тканей и ковров, поражающих воображение, а также темпераментом и нежностью звучания, – говорит Жанна Енсебаева.

Как подчеркивают организаторы выставки, коллекция картин казахстанских художников международного проекта «Алтын ғасыр» призвана показать все богатство и разнообразие культуры нашей страны, рассказать о нашем народе и нашей жизни.

#выставка #Has Sanat #Алтын ғасыр

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