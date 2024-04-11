KASE рассматривает переход на режим торгов «T+1»
135
Это поможет расширить торговлю американскими акциями на казахстанской площадке, заявила сегодня в ходе пресс-конференции председатель правления биржи Алина Алдамберген, передает Kazpravda.kz
На данный момент KASE работает с ценными бумагами по схеме «Т+2», то есть расчеты осуществляются через два дня после заключения сделки.
Режим торгов «T+1» подразумевает расчеты на следующий рабочий день после совершения сделки.
Биржа изучает переход на режим торгов «T+1» уже два года.
Напомним, в прошлом году президент Токаев поручил объединить KASE и AIX, поскольку они «во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой».
В марте 2024 года планировалось представить модель объединениях двух бирж, но официально этого сделано не было.