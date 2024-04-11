KASE рассматривает переход на режим торгов «T+1»

Это поможет расширить торговлю американскими акциями на казахстанской площадке, заявила сегодня в ходе пресс-конференции председатель правления биржи Алина Алдамберген, передает Kazpravda.kz

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На данный момент KASE работает с ценными бумагами по схеме «Т+2», то есть расчеты осуществляются через два дня после заключения сделки.

Режим торгов «T+1» подразумевает расчеты на следующий рабочий день после совершения сделки.

Биржа изучает переход на режим торгов «T+1» уже два года.

Напомним, в прошлом году президент Токаев поручил объединить KASE и AIX, поскольку они «во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой».

В марте 2024 года планировалось представить модель объединениях двух бирж, но официально этого сделано не было.