Касым-Жомарт Токаев посетил ряд новых школ Астаны

Образование , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новые школы столицы, которые были построены в рамках национального проекта «Комфортная школа», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Первым объектом посещения главы государства стала школа №103, расположенная в Есильском районе. Президент осмотрел учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием.

Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, в новых школах создана комфортная среда для реализации учебно-воспитательного процесса. В частности, обеспечена безопасность на территории и внутри объектов путем установки систем видеонаблюдения и контроля входа, размещения учебных кабинетов по раздельным блокам для учащихся начального и старшего звена, подготовлены необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями.

В настоящее время завершаются отделочные работы, устанавливается школьная мебель и оборудование, а также ведется благоустройство территории.

Затем глава государства побывал в школе №101 района «Нура» в котором в две смены будут обучаться 4 тысячи учащихся по естественно-математическому и общественно-гуманитарному направлениям.

Президент ознакомился с учебными и творческими кабинетами, а также спортивным и актовым залами учебного заведения.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о возможностях новой школы по развитию творческих навыков, изучению цифровых технологий и применению искусственного интеллекта, реализации проекта «Читающая школа», интеграции робототехники в учебные программы.

Аким Женис Касымбек проинформировал президента о развитии среднего образования в столице. По его словам, в рамках национального проекта «Комфортная школа» ведется строительство 24 школ.

Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил о подготовке к новому учебному году. На сегодня по всей стране ведется строительство 302 школ, рассчитанных на 536 тысяч ученических мест. Капитальный ремонт проводится в 280 образовательных учреждениях на 220 тысяч мест. По поручению Главы государства 1,7 млн детей будут обеспечены бесплатным питанием.

#Астана #Токаев #визит #школы

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