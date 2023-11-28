Касым-Жомарт Токаев поздравил Байрама Бегая с Днем независимости Албании
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Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Албании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
Касым-Жомарт Токаев поздравил Байрама Бегая с Днем независимости Республики Албания.
«Сегодня Албания добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути поступательного развития и процветания», – говорится в телеграмме.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Байраму Бегаю успехов в его ответственной деятельности, а дружественному албанскому народу – благополучия.