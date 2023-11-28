Касым-Жомарт Токаев поздравил Байрама Бегая с Днем независимости Албании

Касым-Жомарт Токаев поздравил Байрама Бегая с Днем независимости Республики Албания.

«Сегодня Албания добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути поступательного развития и процветания», – говорится в телеграмме.