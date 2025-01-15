Он пожелал ей успехов в государственной деятельности на благо дальнейшего процветания дружественного народа Италии

Фото: пресс-служба президента РК

На полях «Недели устойчивого развития Абу-Даби» состоялась встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев поздравил Джорджу Мелони с днем рождения, пожелав ей успехов в государственной деятельности на благо дальнейшего процветания дружественного народа Италии.

Президент с теплотой вспомнил свой прошлогодний официальный визит в Рим, который ознаменовал новый этап развития казахско-итальянских отношений.

В целях поддержания высокого уровня межгосударственного сотрудничества глава государства подтвердил свое приглашение Джордже Мелони посетить Астану с официальным визитом.