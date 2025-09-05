Фото: пресс-служба Президента РК

– Усердно и добросовестно выполняя свою работу, каждый из вас вносит весомую лепту в развитие страны, в полной мере проявляя качества, присущие настоящему человеку труда. Надо отметить, что нефтегазовая индустрия Казахстана имеет свои глубокие традиции и богатую историю. Становлению и процветанию этой отрасли способствовали представители многих трудовых династий. Вы достойно продолжаете славный путь своих старших наставников. Сегодня в нефтегазовом комплексе трудятся более 200 тысяч человек. Я высоко ценю ваш труд и выражаю искреннюю признательность за неустанную деятельность на благо Казахстана, – поблагодарил Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в прошлом году нефтегазовой отрасли страны исполнилось 125 лет, а нынешний год также ознаменован рядом важных событий.

– Атырауский нефтеперерабатывающий завод был введен в строй 80 лет назад. Коллектив Шымкентского нефтеперерабатывающего завода празднует 40-летие, а национальная компания QazaqGaz – свой четвертьвековой юбилей. Несомненно, эти знаменательные даты наглядно демонстрируют значимость нефтегазовой отрасли для страны. Как известно, нефть и газ – наши стратегически важные ресурсы. Нефтяная промышленность в значительной степени определяет экономический рост и процветание Казахстана. В годы Независимости мы в полной мере ощутили всю ценность черного золота. И сегодня эта отрасль развивается динамичными темпами. Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, добыча нефти в стране выросла в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 млн тонн в год, – отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что наряду с производством сырья Казахстан уделяет большое внимание его глубокой переработке.