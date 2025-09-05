Касым-Жомарт Токаев поздравил работников нефтегазовой отрасли

Президент,Нефть и Газ
168

На торжественной церемонии в Акорде Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль нефтегазового комплекса в национальной экономике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

– Усердно и добросовестно выполняя свою работу, каждый из вас вносит весомую лепту в развитие страны, в полной мере проявляя качества, присущие настоящему человеку труда. Надо отметить, что нефтегазовая индустрия Казахстана имеет свои глубокие традиции и богатую историю. Становлению и процветанию этой отрасли способствовали представители многих трудовых династий. Вы достойно продолжаете славный путь своих старших наставников. Сегодня в нефтегазовом комплексе трудятся более 200 тысяч человек. Я высоко ценю ваш труд и выражаю искреннюю признательность за неустанную деятельность на благо Казахстана, – поблагодарил Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в прошлом году нефтегазовой отрасли страны исполнилось 125 лет, а нынешний год также ознаменован рядом важных событий.

– Атырауский нефтеперерабатывающий завод был введен в строй 80 лет назад. Коллектив Шымкентского нефтеперерабатывающего завода празднует 40-летие, а национальная компания QazaqGaz – свой четвертьвековой юбилей. Несомненно, эти знаменательные даты наглядно демонстрируют значимость нефтегазовой отрасли для страны. Как известно, нефть и газ – наши стратегически важные ресурсы. Нефтяная промышленность в значительной степени определяет экономический рост и процветание Казахстана. В годы Независимости мы в полной мере ощутили всю ценность черного золота. И сегодня эта отрасль развивается динамичными темпами. Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, добыча нефти в стране выросла в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 млн тонн в год, – отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что наряду с производством сырья Казахстан уделяет большое внимание его глубокой переработке.

– Модернизированы три крупных нефтеперерабатывающих завода в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, что позволило полностью обеспечить внутренний рынок качественными горюче-смазочными материалами. Благодаря целенаправленной работе около 13 миллионов человек получили доступ к природному газу. Сегодня в этом направлении реализуются беспрецедентные масштабные проекты. Ведется строительство нового газоперерабатывающего завода на Кашагане и второй линии газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Мы также начали производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Планируется запуск крупных нефтегазохимических проектов, которые обеспечат создание около 20 тысяч рабочих мест. Среди них важное место принадлежит заводу «Полиэтилен», который возводится совместно с иностранными инвесторами. Объем инвестиций в данный проект превышает 7 миллиардов долларов. Начинается освоение таких крупных морских месторождений, как «Каламкас-море» и «Хазар» с объемом инвестиций более шести миллиардов долларов. Строительство морских платформ будет вестись на отечественных верфях, что станет большим событием для нефтегазовой отрасли Казахстана. Все эти проекты будут способствовать укреплению энергетического потенциала и поступательному росту экономики страны на благо всех граждан, – заявил он.

#Токаев #президент #поздравление #работники #нефть и газ

Популярное

Все
Гвардеец из Шымкента владеет пятью языками
Определены приоритетные виды спорта
Соединяя берега
Заинтересованы в углублении сотрудничества
Отслеживать деструктивные финансовые потоки
Обеспечивая устойчивый рост и привлечение инвестиций
Сначала примерьте на себя
Цель – процветание страны, улучшение качества жизни народа
Равный доступ к знаниям – залог развития человеческого капитала
Способствовать укреплению партнерства
У курсантов новоселье
Первый Центр культуры Казахстана открыт в Пекине
Креативные идеи рождаются в школах
Путь к сближению и взаимному доверию
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Учителя нового формата
Быть частью родной страны
Возводить мосты дружбы
Слушая музыку, постигала язык
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
В приоритете цифровая безопасность
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Каждый шаг на благо людей
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Конституции
В Актюбинской области запущена ветроэлектростанция «Хромтау»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
Как облагаются элитное жилье, авто и яхты по новому Налоговому кодексу
Реформа 2022 года стала самой содержательной в истории конституционного строительства – Токаев
КСК не сможет менять тариф в одностороннем порядке
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Президент наградил работников нефтегазовой отрасли Казахста…
Глава государства высказался о роли человека труда в общест…
Углеводороды будут играть ключевую роль в энергетике Казахс…
Президент: «С китайскими партнерами в нефтегазовой сфере ре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]