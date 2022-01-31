Касым-Жомарт Токаев: права граждан нарушаться не будут

В конце прошлой недели Президент Касым-Жомарт Токаев дал агентству «Хабар» большое интервью – первое после потрясших страну январских событий.
– Касым-Жомарт Кемелевич, хотела Вас поблагодарить за то, что Вы не отказали в интервью в моем лице казахстанским СМИ. Спасибо Вам за это большое! Потому что, как я понимаю, «прорваться» к Вам и получить интервью тяжело.
– Действительно, ко мне в эти дни поступает очень много обращений от телевизионных компаний, каналов, в том числе западных и российских. Всем я отказываю, потому что принял решение пока не давать интервью, но делаю единственное исключение для телеканала «Хабар», в том числе и в Вашем лице.
– Сегодня для всех некий исторический момент, потому что это первое интервью казахстанским СМИ после трагических январских событий, последствия которых мы до сих пор переосмысливаем. Я в те дни находилась в Алматы, в своем любимом городе, в отпуске. И, конечно, не понаслышке все это видела и слышала. Сейчас, когда этот критический момент пройден, все люди задают вопросы, и ответы на эти вопросы обрастают некими конспирологическими схемами. Все рассуждают: что, собственно говоря, это было? Это просто митинги мирные, которые в какой-то момент потеряли контроль, либо это спланированный заговор, государственный переворот?
– Я думаю, что это была спланированная акция. Все этапы беспорядков, начиная с мирных протестов и заканчивая убийствами, мародерством, действительно были, это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же.
Что касается мирных демонстраций, они состоялись, какого-либо применения силы в отношении демонстрантов не было и не могло быть. Затем им на смену пришли молодые люди, которые просто хулиганили, кидались на полицейские щиты и прочее. Затем пришла третья волна. Это уже мародеры, причем их было очень много, убийцы, насильники, но, самое главное, ими руководили профессиональные боевики, которые прошли специальную подготовку, хорошо ориентировались на местности. Они также хорошо знали месторасположение зданий силовых органов и атаковали эти здания. Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов.
Это была тщательно спланированная операция, по сути своей террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа. Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта в Алматы. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, командиры. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город, и они приступили к руководству операцией.