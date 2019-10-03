Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи для участия в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", передает Kazpravda.kz.
"После обеда запланирована встреча Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Глава государства также примет участие в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Мероприятие будет посвящено обсуждению роли Востока в мировом политическом устройстве", – сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook.
Он отметил, что выступление Касым-Жомарта Токаева на пленарной сессии можно будет увидеть в эфире телеканала "Хабар 24" сегодня вечером после 20:00 по времени г.Нур-Султан (точное время будет сообщено дополнительно).
В ходе дискуссии будут рассматриваться вопросы растущего влияния Востока (в широком понимании) на современное геополитическое устройство мира, перспективы политического и экономического взаимодействия на территории Евразийского пространства, проблемы ближневосточного урегулирования.
Ожидается, что наряду с главами России и Казахстана в ходе пленарной сессии выступят Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II и Президент Филиппин Родриго Дутерте.
Участие в работе клуба "Валдай" в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира.