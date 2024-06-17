Сеть нарколабораторий накрыли в четырех регионах страны

Происшествия, Задержания
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Удалось это сделать после длительной оперативной разработки МВД, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: МВД

В Усть-Каменогорске местный житель под прикрытием мебельного бизнеса наладил производство синтетических наркотиков. Арендован был склад, завезено оборудование и химикаты.

При его задержании изъято почти 1,5 кг готового наркотика, полторы тонны прекурсоров, а также лабораторное и упаковочное оборудование. После изучения его контактов, установлены связи с аналогичными лабораториями в Костанае, Петропавловске и Алматинской области.

Была проведена одновременная операция в разных частях страны. В городе Рудном задержаны два человека, оборудовавшие лабораторию в бане арендованного дома. Изъято более 300 граммов готовых наркотиков, химикаты, защитные костюмы и оборудование. В их автомобилях найдены расфасованные для продажи наркотики.

В Алматинской области задержаны еще два фигуранта, занимавшиеся производством мефедрона. Изъяты наркотики на последней стадии изготовления, прекурсоры и оборудование. В сотрудничестве со следствием задержанные выдали информацию о десяти крупных закладках наркотиков общим весом свыше 3 кг.

«Это предотвратило попадание на улицы городов около 11 тысяч разовых доз синтетических наркотиков. В результате принятых мер не допущено в незаконный оборот более 6 кг синтетики и изъято порядка 4 тонн прекурсоров. МВД продолжает работать для безопасности наших граждан и благодарит всех за поддержку и сотрудничество. Только совместными усилиями мы можем сделать города безопаснее и защитить детей от угрозы наркотиков», – отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
 

#МВД #наркотики #нарколаборатория

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