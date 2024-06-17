Мужчину зарезали во дворе жилого дома в Павлодаре

Криминал
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Дана Аменова
Корреспондент

Погибшему было 55 лет,  сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Трагедия произошла в вечернее время у одного из подъездов. После потасовки злоумышленник повалил противника на землю, бросился с ножом на оппонента и нанес ему смертельные ранения. Затем камера видеонаблюдения зафиксировала как мужчина присел отдохнуть на скамейку. 

Полицейские прокомментировали шокирующее видео с места преступления, которое распространилось в соцсетях.

«Подозреваемый мужчина задержан и водворен в ИВС управления полиции Павлодара. Следствием по факту убийства проводится расследование. Обстоятельства и причины совершения преступления будут установлены в ходе расследования», – сказал заместитель начальника Северного отдела полиции управления полиции Павлодара Жарас Ибраев.

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