Мужчину зарезали во дворе жилого дома в Павлодаре

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Трагедия произошла в вечернее время у одного из подъездов. После потасовки злоумышленник повалил противника на землю, бросился с ножом на оппонента и нанес ему смертельные ранения. Затем камера видеонаблюдения зафиксировала как мужчина присел отдохнуть на скамейку.

Полицейские прокомментировали шокирующее видео с места преступления, которое распространилось в соцсетях.