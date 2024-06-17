Мужчину зарезали во дворе жилого дома в Павлодаре

Погибшему было 55 лет, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Трагедия произошла в вечернее время у одного из подъездов. После потасовки злоумышленник повалил противника на землю, бросился с ножом на оппонента и нанес ему смертельные ранения. Затем камера видеонаблюдения зафиксировала как мужчина присел отдохнуть на скамейку.
Полицейские прокомментировали шокирующее видео с места преступления, которое распространилось в соцсетях.
«Подозреваемый мужчина задержан и водворен в ИВС управления полиции Павлодара. Следствием по факту убийства проводится расследование. Обстоятельства и причины совершения преступления будут установлены в ходе расследования», – сказал заместитель начальника Северного отдела полиции управления полиции Павлодара Жарас Ибраев.