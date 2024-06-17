Главу спиртзавода подозревают в даче взятки за покровительство в Шымкенте

Незаконную предпринимательскую деятельность по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявили в АФМ, сообщает Kazpravda.kz
Товар реализовывали гражданам, занимающимся подпольной деятельностью по производству суррогатной алкогольной продукции.
Неучтенный спирт отгружался в праздничные и выходные дни, что повлекло нарушение правил хранения и реализации этилового спирта.
Руководитель данного спиртзавода предлагала сотруднику департамента АФМ по Шымкенту взятку в сумме 20 тысяч долларов США единоразово и 1 млн тенге ежемесячно за общее покровительство, связанное с незаконной реализацией спирта и непривлечением к уголовной ответственности.
«С санкции суда подозреваемая заключена под стражу. Расследование продолжается. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит», – говорится в официальном сообщении.