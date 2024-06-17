Глава ветинспекции незаконно использовал госимущество в Алматы

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По данным ведомства, руководитель территориальной инспекции комитета ветконтроля и надзора МСХ РК по Алматы незаконно предоставил прилегающий к зданию госоргана земельный участок для объекта общественного питания.

В этой связи, прокуратура в адрес департамента Агентства по делам госслужбы по Алматы внесла акт прокурорского надзора.