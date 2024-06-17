Глава ветинспекции незаконно использовал госимущество в Алматы

Данное нарушение выявили сотрудники прокуратуры Медеуского района, сообщает Kazpravda.kz
По данным ведомства, руководитель территориальной инспекции комитета ветконтроля и надзора МСХ РК по Алматы незаконно предоставил прилегающий к зданию госоргана земельный участок для объекта общественного питания.
В этой связи, прокуратура в адрес департамента Агентства по делам госслужбы по Алматы внесла акт прокурорского надзора.
«По рекомендации совета по этике приказом комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу, выраженном в незаконном оказании содействия предпринимателю в получении дохода, руководитель территориальной инспекции привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии», – прокомментировали в надзорном органе.