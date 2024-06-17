Казахстанка через суд отвоевала деньги от пособника мошенника

Мошенничество, Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Женщина стала жертвой интернет-мошенников,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Верховного суда

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Балхашский горсуд Карагандинской области обратилась женщина с иском к ответчику о взыскании 1 млн тенге. Истец утверждала, что стала жертвой интернет-мошенников, которые через мобильный телефон завладели ее 1 млн тенге и оформили на нее банковский кредит в 4,3 млн тенге.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, в ходе расследования истцу стало известно, что на счет ответчика были перечислены 1 млн тенге. В суде установлено, что деньги со счета истца перешли на счет ответчика и далее – на счет третьего лица. Ответчик иск не признал и пояснил, что через интернет он принял предложение от неизвестного открыть счета в банке. Но передав ему свои личные данные, обещанного вознаграждения не получил.

Суд обращает внимание на то, что согласно пунктам 1 и 3 статьи 953 Гражданского кодекса, приобретатель, который без установленных законом или сделкой оснований приобрел или сберег имущество (неосновательно обогатился) за счет потерпевшего, обязан возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество за исключением случаев, предусмотренных статьей 960 ГК.

Суд принял во внимание, что ответчик открыл счет в банке накануне совершения мошеннических действий и лично предоставил к нему доступ третьим лицам с указанием паролей входа в приложение банка.

 Ответчик не отрицает, что без каких-либо на то оснований на его счет от истца поступили денежные средства, их он отправителю не вернул и распорядился по своему усмотрению. Ранее стороны не были знакомы, в каких-либо взаимоотношениях не состояли.

 Суд удовлетворил иск: с ответчика в пользу истца взыскан 1 млн тенге неосновательного обогащения. Апелляция оставила в силе это решение суда.

#суд #мошенничество #Карагандинская область

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