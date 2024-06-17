В Китае запустили дорогу, где поезда будут ездить со скоростью 350 км/ч

Высокоскоростная железная дорога Пекин-Гуанчжоу начала работу по всей линии со скоростью 350 км/ч после увеличения максимально допустимой скорости на участке Ухань-Гуанчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Железная дорога общей протяженностью 2298 км проходит через шесть регионов провинциального уровня, включая Пекин, Хэбэй, Хэнань, Хубэй, Хунань и Гуандун, и соединяет регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, городские агломерации в центральных равнинных районах Китая, среднее течение реки Янцзы, а также район Большого залива Гуандун-Сянган-Аомэнь.

Повышение максимальной скорости привело к увеличению общей пропускной способности железной дороги на 4,2%, что эквивалентно 10,8 дополнительным высокоскоростным поездам, курсирующим между Пекином и Гуанчжоу каждый день, или 16 тыс. дополнительных мест.

Самый быстрый маршрут от Западного железнодорожного вокзала Пекина до Южного железнодорожного вокзала Гуанчжоу сократился на 22 минуты до 7 часов 16 минут.

Участок железной дороги Пекин-Ухань начал работать со скоростью 350 км/ч в июне 2022 года.