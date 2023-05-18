Касым-Жомарт Токаев принял главу компании CNPC Дай Хоуляна

Президент был проинформирован о планах CNPC по укреплению взаимодействия с казахстанской стороной.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления компании China National Petroleum Corporation Дай Хоуляна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в энергетической сфере, транспортировки, а также переработки нефти и газа.

Президент был проинформирован о планах CNPC по укреплению взаимодействия с казахстанской стороной. В частности, рассматриваются возможности расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ, увеличения пропускной способности нефтепровода Казахстан – Китай и др.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что компания CNPC является давним стратегическим партнером Казахстана в энергетической сфере.