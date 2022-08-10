Фото: akorda.kz
Президент , Поручения , Культура
Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Даурена Абаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи Даурен Абаев доложил Президенту о проводимой работе по всему спектру курируемых вопросов.

Министр рассказал о мерах по повышению доходов некоторых категорий граждан. По его словам, в текущем году выросла заработная плата работников отдельных организаций культуры, искусства и спорта. Министерство продолжит работу по исполнению соответствующего поручения Главы государства.

Даурен Абаев отчитался о ситуации в книгоиздательской отрасли. Основные усилия сегодня направлены на обеспечение конкурентоспособности отечественной печатной продукции, в том числе детской литературы, а также на поддержку казахстанских писателей. Наряду с этим Президент был проинформирован о модернизации и цифровизации архивных хранилищ.

Отдельное внимание было уделено подготовке казахстанских спортсменов к крупным международным стартам, включая Олимпийские игры 2024 года.

По итогам встречи Глава государства поставил перед министерством ряд задач по популяризации массового и детского спорта и продвижению отечественной культуры.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития туристской инфраструктуры и создания необходимых условий для привлечения иностранных инвесторов и запуска совместных проектов в сфере туризма.

 

Популярное

Все
И ТЭЦ готовы даром передать
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
Почему у трех врачей разный диагноз?
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
Тайна письма Абая
Зона заработка
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
Созвучие великих
На ремонт и уголь деньги есть
Контроль над вирусами
Информация в помощь
Отдых совместили с учебой
Не отклоняясь от графика поставок
Не оставляйте детей одних!
Битвы за четвертьфинал
Пусть музыка звучит!
Дорога к храму
Грязная история
Подземные моря Уфы Ахмедсафина
Опасный плюрализм
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Новая жизнь Второго Павлодара
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Подкралась старость незаметно
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Общество , Культура
День Абая отмечают в Казахстане
Культура
Созвучие великих
Культура
Тайна письма Абая
Президент , Поручения , Правительство
Токаеву представили прогноз социально-экономического развит…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]