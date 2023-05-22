Касым-Жомарт Токаев вручил Халиме Якоб орден "Достык"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Сингапура Халиму Якоб орденом «Достык» I степени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев отметил весомый вклад президента Сингапура в укрепление и развитие двусторонних отношений.

В свою очередь Халима Якоб выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанную высокую честь, заверив, что она приложит все усилия для развития всестороннего сотрудничества между двумя странами.