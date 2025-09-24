По словам Президента, в это непростое время необходимо способствовать укреплению позиций ООН, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"На протяжении восьми десятилетий Организация Объединенных Наций играет ключевую роль в решении глобальных проблем человечества. Все эти годы ООН возглавляла наши совместные усилия, направленные на укрепление коллективной безопасности, нераспространение ядерного оружия, поддержание мира, обеспечение прогресса, сокращение бедности, устойчивое развитие и защиту прав человека.

Но мы также должны признать правду: мир вокруг нас претерпел глубокие изменения, и, к сожалению, он меняется не в лучшую сторону. Именно поэтому Организация Объединенных Наций и сегодня остается символом надежды для миллионов людей по всей планете", - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, эта историческая встреча – уникальная возможность вновь подтвердить приверженность основополагающим принципам и целям нашей универсальной и поистине незаменимой Организации. Однако мы не можем закрывать глаза на реальный кризис доверия к многосторонним институтам.

"Серьезные нарушения международного права стали «новой нормой», подрывая мировую стабильность и ослабляя доверие между народами, политическими лидерами и государствами. В это непростое время мы все должны способствовать укреплению позиции ООН, чтобы она могла лучше адаптироваться к реалиям сегодняшнего непредсказуемого мира. Дух взаимопонимания и стремление к сотрудничеству должны преобладать над разжиганием войны. Лидеры государств несут ответственность за продвижение к миру", - сказал Президент.

"В этой связи всеобъемлющая реформа Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью, а не предметом бесконечных размышлений. Нам необходимо создать новую группу единомышленников, которые будут высокопрофессионально и без колебаний выдвигать конкретные предложения по реформированию ООН, чтобы она лучше соответствовала вызовам сегодняшнего дня и задачам завтрашнего", - продолжил Президент.

Центральным элементом этих решительных усилий по обновлению ООН должна стать реформа Совета Безопасности. Крупные государства Азии, Африки и Латинской Америки должны быть представлены в Совете Безопасности на основе ротации.

Кроме того, Казахстан твердо убежден в том, что голоса ответственных средних держав также должны быть серьезно усилены в Совете Безопасности. Фактически, средние державы уже начали играть более значительную позитивную роль в международных отношениях, обеспечивая баланс и укрепляя доверие. Они могут стать мостами внутри ООН, в то время как великие державы разобщены или не способны решить насущные проблемы, волнующие всех.

Прежде всего, для поддержания авторитета ООН в XXI веке государства-члены должны предпринять реальные шаги к прочному миру и безопасности. В противном случае ООН будет обречена вечно смягчать последствия, а коренные причины проблем будут бесконечно множиться.

"Мы можем начать этот процесс уже сегодня, вновь подтвердив нашу непреклонную приверженность Уставу Организации Объединенных Наций. Основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности и мирного урегулирования споров должны соблюдаться неукоснительно, без каких-либо исключений. Выборочное применение Устава подрывает его авторитет", - подчеркнул Глава государства.