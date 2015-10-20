Свежий выпуск Катастрофическая реальность По материалам из открытых интернет-источников подготовил Дмитрий НОРКИН

Калифорнийский оползень

DAILY NEWS

В минувшую субботу в Калифорнии (США) мобилизовали 50 человек и более 30 единиц тяжелой техники для расчистки дорог и улиц от метрового слоя грязи, камней и мусора, оставшихся после схода оползней в пятницу. Только в двух расположенных в гористой местности населенных пунктах в Леона-Вэлли предстоит убрать заносы, достаточные, чтобы заполнить 20 тыс. грузовиков. «На это могут уйти месяцы работы», – посетовал представитель управления общественных работ округа Керджон Ли.

Население этой части штата в течение дня в буквальном смысле выкапывалось из сотен тысяч кубометров грязи, камней, ветвей и мусора, которые потоками сошли с холмов и гор после бури и мощных ливней. Многие жители пытаются установить судьбу родственников, связь с которыми была потеряна после урагана. Большинство стараются оценить ущерб домам и хозяйству от стихийного бедствия.

Эта проблема особенно актуальна для тех, кто, живя в засушливой и солнечной Калифорнии, не удосужился оформить страховку на случай наводнений или селя. Кто-то не может найти следы своих легковых машин, погребенных под селевым потоком.

Власти округа Лос-Анджелес рассматривают предложение объявить пострадавшие районы зоной стихийного бедствия. Эта мера позволит вне очереди получить от штата и правительства США средства для ликвидации последствий непогоды. Буря спровоцировала больше всего неприятностей на участке автотрассы в 45 км от Бейкерсфилда, где толщина слоя грязи, камней и мусора достигает 1,8 м в высоту. Здесь за сутки увязли порядка 200 автомобилей и грузовиков, водителей которых пришлось спасать и размещать в трех временных убежищах.

Схожая ситуация сложилась и на автотрассе, которая тянется вдоль всего Западного побережья – от штата Вашингтон на севере до Сан-Диего в Калифорнии на границе с Мексикой. Там на участке в округе Лос-Анджелеса застряли более 100 машин, в которых ехало много семей с детьми.



Неприятности от Ландо

U.S.NEWS

Мощный тайфун Koппу (известный и как Ландо) обрушился на северо-восточную часть Филиппин в воскресенье. Больше всего пострадал крупнейший остров филиппинского архипелага Лусон. Стоит отметить, что еще в пятницу президент Бениньо Акино обратился по телевидению к гражданам, призвав их не паниковать и готовиться к удару стихии.

Стихийное бедствие привело к разрушению жилых домов и вынудило эвакуироваться 10 тыс. человек. Коппу принес в страну сильные ливни, вызвавшие наводнение и повреждение дорог и линий электропередачи. По словам представителя экстренных служб страны Александра Памы, а также данным метеорологов, тайфун задержится над Филиппинами еще несколько дней.

Скорость ветра достигает 250 км в час. Ожидается, что вновь пройдут сильные дожди, резко повысится вероятность оползней. Синоптики также предупреж­дают об опасности обрушения зданий. Как ожидается, волны на побережье достигнут высоты 3 м. Из-за приближения стихии ранее было отменено большое количество авиарейсов.

Напомним, что в декабре прошлого года это государство потерзал тайфун Хагупит, который унес жизни по меньшей мере 18 человек, еще сотни жителей тогда пострадали.



Полуостров терзают дожди

Euronews

Пять человек погибли в Италии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, обрушившимися на Апеннинский полуостров.

Как отмечает euronews, тела двух последних жертв непогоды – 70-летних мужчины и женщины – были обнаружены в городе Беневенто, одном из наиболее пострадавших от наводнений. Циклон, охвативший центр и юг Апеннин, сопровождался сильными ливнями, которые вызвали разлив рек. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается небольшой перерыв в дождях, но с начала нынешней недели непогода вернется на полуостров.



Остались без крова

EBC Agencia Brasil

Три человека погибли и более 1,4 тыс. семей остались без крова в Бразилии в результате наводнений, вызванных проливными дождями на территории южного штата Риу-Гранди-ду-Сул. Как сообщили в agencia brasil со ссылкой на представителей властей правительства страны, сильные порывы ветра нанесли существенный ущерб жилому фонду и линиям электропередачи, из-за чего более 500 тыс. человек временно остались без электроснабжения.

Наводнения и порывы ветра, скорость которых достигала 130 км/ч, в разной степени повредили около 31 тыс. домов, часть из них полностью разрушена. Более 2,3 тыс. семей временно размещено в школах и гимназиях. В связи с тяжелыми последствиями удара стихии министерство национальной интеграции Бразилии объявило чрезвычайное положение на территории 26 муниципий штата Риу-Гранди-ду-Сул. В район бедствия направлены специалисты, чтобы определить, в какой помощи в первую очередь нуждается население, и оценить размеры материального ущерба.



Крушение в Тихом океане

ИНТЕРФАКС

В Охотском море ведутся поиски четырех моряков, пропавших без вести при крушении самоходного плашкоута «Парамушир» в акватории Тихого океа­на. Об этом в воскресенье сообщил Интерфакс.

Один моряк из состава экипажа спасен – после катастрофы он находился в спускаемом надувном плоту. Он сообщил, что судно перевернулось внезапно. Матрос бросился в воду и доплыл до надувного плота, что спасло ему жизнь. Судьба еще четырех членов экипажа неизвестна. Второй плот, входящий с спасательный комплект судна, не обнаружен. Недалеко от места катастрофы найдены 4 спасательных круга, но людей в них нет.

Самоходный плашкоут «Парамушир» с 117 тоннами груза (металлолом и строительная техника) направлялся из Северо-Курильска в Петропавловск-Камчатский. Вечером в субботу теплоход «Алдан» обнаружил судно перевернутым в 6 км от острова Шумшу Сахалинской области.

По предварительным данным, на плашкоуте находились 5 членов экипажа. Одного из них внутри надувного спасательного плота в районе происшествия обнаружила команда «Алдана». В поисках остальных принимают участие 3 морских судна и вертолет Ми-8 со спасателями. В воскресенье к острову Шумшу прибыло пограничное судно – оно вышло из Петропавловска-Камчатского, на его борту находятся водолазы МЧС.

Напомним, что плашкоут – это грузовое судно с малой осадкой и, чаще всего, плоским дном. Используется для погрузочно-разгрузочных работ, при этом груз располагается и крепится прямо на палубе (не погружается в трюм). Он рассчитан на буксировку, подобно барже, но может быть и самоходным, для чего оснащается собственным двигателем.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.



Не поделили фарватер

REUTERS

В Японии у берегов острова Муцурэ в префектуре Ямагути произошел разлив нефти из-за столкновения двух танкеров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану страны.

Столкновение произошло между японским нефтяным танкером «Вакомару» водоизмещением 2 018 тонн и панамским химическим танкером «Салфа гарланд» водоизмещением 3 498 тонн. Из первого судна произошла утечка нефти – береговая охрана уже оцепила территорию разлива, масштабы которого не называются. Однако понятно, что экологии вновь нанесен крупномасштабный ущерб.

Последний крупный разлив нефти произошел в мае в Санта-Барбаре (США). Тогда причиной стал разрыв нефтепровода. Ориентировочно в воду вылилось 2,5 тыс. баррелей, протяженность нефтяного пятна составила 14 км.

Самой же крупной экологической катастрофой в современной истории США признан разлив нефти в Мексиканском заливе в апреле 2010 года. Нефть попала в воду после взрыва на платформе Deepwater Horizon, арендованной British Petrolium (ВР). В результате погибли 11 человек. Утечку сырья удалось остановить только через 3 месяца – за это время в залив попало несколько миллионов баррелей нефти.



Жертвы MERS

PLOS One

Больше половины диких и домашних верблюдов, живущих в Кении, являются носителями вируса MERS, а это означает, что эпидемия ближневосточного респираторного синдрома может вспыхнуть на востоке Африки в ближайшем будущем, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PLoS One. Причина развития ближневосточного респираторного синдрома – вирус MERS-CoV, близкий родич возбудителя атипичной пневмонии. Как правило, около половины больных погибает от истощения, осложнений или сопутствующих инфекций. Ученые создали несколько экспериментальных вакцин, но пока ни одна из них не прошла клинических испытаний.

Как показали три сотни проб крови и слюны, взятых у одногорбых верблюдов-дромадеров, почти половина из них является носителями антител к вирусу MERS. Это означает, что эти верблюды уже или переболели, или еще болеют ближневосточной лихорадкой. В ближайшее время группа исследователей изучит ситуацию и на севере Кении, где гораздо больше верблюжьих хозяйств и где их плотность расселения гораздо выше.

Впервые MERS был обнаружен в Саудовской Аравии летом 2012 года, когда в одной из больниц Джидды скончался пожилой мужчина. В последующие месяцы болезнь распространилась на многие арабские страны, где от вируса умерло около ста человек. В апреле прошлого года он проник в Америку, а в январе и в феврале – в Юго-Восточную Азию. В общей сложности число жертв MERS достигло 561 к сегодняшнему дню.

Следующим «плацдармом» MERS, как выяснили Эрик Февр из университета Ливерпуля (Великобритания) и его коллеги, может стать Кения, на чьей территории проживает достаточно большая популяция верблюдов, выступающих сегодня главными переносчиками этого коронавируса.

