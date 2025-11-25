«Кайрат» обыграл бельгийский «Спортинг-Андерлехт»

Футбол
127

Матч в Брюсселе завершился со счетом 7:3 в пользу казахстанского клуба

Фото: sportilinet.kz

Алматинский "Кайрат" обыграл бельгийский "Спортинг-Андерлехт" в первом матче 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Как отмечается, уже на второй минуте Кайо Руис вывел "Кайрат" вперед. Хозяева ответили на это тремя голами: на третьей минуте отличились Ранжел и Грелло. На десятой минуте мяч забил Панеш Феликс.

Алматинцы сумели собраться и отыграть отставание: на 11-й минуте Оливейра да Сильва сделал счет 3:2, а на 12-й Отанья сравнял результат.

В отличие от упорного первого тайма, вторая половина полностью сложилась в пользу алматинцев. На 21-й минуте Даурен Турсагулов во второй раз вывел гостей вперед. Спустя пять минут Да Сильва забил пятый гол в ворота бельгийского клуба. На 29-й минуте Биржан Оразов сделал счет 6:3.

Точку в игре подвел Отанья, отличившийся за 30 секунд до конца матча.

Ответный матч команд запланирован на 5 декабря в Алматы.

#победа #матч #Кайрат #ЛЧ #Спортинг-Андерлехт

